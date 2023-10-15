СОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ | Тачка на прокачку? В Таллинне прошло закрытие сезона тюнингованных автомобилей – таких красок вы давно не видели

„Мы хотели собрать классных людей и отличные эстонские/зарубежные стенс-проекты на закрытие 2023 сезона. Договорились с Pakendikeskus на Суур-Сыямяэ, и получили разрешение на то, чтобы наши машины и машины гостей поднять прямо на платформу у стены с граффити. Позвали тех, кто сделает вкусные бургеры, отличный кофе, и поиграет лучшую музыку“, – рассказал Денис, один из организаторов мероприятия и активист эстонского стенс-комьюнити.