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15.10.2023, 13:37

СОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ | Тачка на прокачку? В Таллинне прошло закрытие сезона тюнингованных автомобилей – таких красок вы давно не видели

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Закрытие сезона автомобилей в стиле стенс
Закрытие сезона автомобилей в стиле стенс
ФОТО: Daria Kulkova | Erakogu

В субботу, под осенним октябрьским небом, в окружении ярких красок граффити, на территории Pakendikeskus собралась компания любителей заниженных автомобилей. Эстонское стенс-комьюнити организовало закрытие сезона, где выставило множество интересных тюнингованных автомобилей. Прийти и посмотреть на красивые машины мог любой желающий.

„Мы хотели собрать классных людей и отличные эстонские/зарубежные стенс-проекты на закрытие 2023 сезона. Договорились с Pakendikeskus на Суур-Сыямяэ, и получили разрешение на то, чтобы наши машины и машины гостей поднять прямо на платформу у стены с граффити. Позвали тех, кто сделает вкусные бургеры, отличный кофе, и поиграет лучшую музыку“, – рассказал Денис, один из организаторов мероприятия и активист эстонского стенс-комьюнити.

Смотрите, как прошло это яркое и по-дружески теплое мероприятие!

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