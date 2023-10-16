ВИДЕО | Зомби в Копли уже никого не смущают? Что за чертовщина происходит на заброшенном заводе(8)
Крики, стоны, взрывы - в эти выходные в столичном районе Пыхья-Таллинн было неспокойно. Окровавленные и изуродованные лица сновали по улице, торопливо перебегая из одного заброшенного здания в другое. Что же происходило в городе - разбиралась журналист RusDelfi.
В субботу на территории заброшенного завода Крулли кипела жизнь - взрывались машины, оживали монстры, воскресали мертвецы. Однако бояться такой необычной активности не стоит, объясение происходящему лежит на поверхности - организаторы Foobia küla (“Деревня фобий“) готовятся к масштабному фестивалю, посвященному международному празднику Хеллоуину. Помимо установки инсталляций для будущего фестиваля, команда собралась в субботу на съемочной площадке для создания самого настоящего фильма ужасов. „Мы хотим сделать с одной стороны такой серьезный голливудский фильм ужасов, а с другой стороны - историю достаточно добрую, интересную и для детей тоже“,- поделился видением проекта режиссер Hypnofilms Владимир Каменский.
Что именно происходило в этот день в стенах заброшенного завода - смотри в репортаже RusDelfi!
Foobia Küla - это место, где ты можешь посмотреть в глаза своему страху. Клоуны, монстры, куклы, пауки и кровавые ванны, ужин с мертвецами и жуткие маньяки. На этой площадке есть все, чтобы заставить тебя истерически смеяться или рыдать от страха.
„Уникальность пректа заключается в том, что мы создаем настоящую деревню фобий на самом настоящем заброшенном заводе. У нас будет множество различных локаций с мастер-классами и квест-комнатами. Мы ждем гостей абсолютно любого возраста. Однако родители сами берут на себя ответственность за то, как ребенок будет воспринимать окружающую действительность. Так как наши экспозиции довольно страшные, то рекомендованные ограничения по возрасту есть. Дети младше 7 лет допускаются только под личную ответственность сопровождающего. Дети 7-14 лет могут находиться в деревне Foobia Küla только в сопровождении взрослого. По своему опыту могу сказать, что дети в восторге от подобных мероприятий“,- рассказывает организатор Foobia küla Светлана Мэйер.
Стоит учесть, что в Foobia küla будут работать настоящие актеры, которые с удовольствием напугают какую-нибудь шумную компанию молодых людей. Однако не стоит бояться, если вы пришли на Хэллоуин с детьми - актеры обучены и никогда не выскочат на ребенка.
В Foobia Küla будет чем заняться: можно поучаствовать в мастер-классах по вырезанию тыкв, принять участие в конкурсе костюмов, попробовать выжить в квест-руме или создать на лице ужасно прекрасный грим, повеселиться с зомби на дискотеке, а самое главное - на славу попугаться.
Организатор Foobia Küla и по совместительству мать четырех детей Рената Ярве совершенно не переживает за психику детей и призывает присоединяться отмечать Хэллоуин: „Мы отмечаем с детьми Хэллоуин не первый год, конечно, не в таких масштабах, как это будет в этом году, но тем не менее отмечаем - детям это интересно, они этого не боятся“. Слова Ренаты радостно и уверенно подтверждает 11-ти летняя София, которая сыграла в фильме на площадке ключевую роль: „Я совершенно не боюсь Хэллоуина и я здесь буду тусить!“.
Идея создать некую деревню фобий появилась у организаторов еще год назад, после чего начали активно развивать эту мысль и готовиться к будущему мероприятию. На площадку декорации доставлялись из разных концов света. „Идея к нам пришла из-за границы: в Европе и в Америка это уже давно популярно, они давно отмечают Хэллоуин, а к нам это еще только приходит. Ну, ничего, мы справимся!“- рассказала нам Александра Никонович, организатор Foobia küla.
Посетить Foobia Küla можно будет с 27 по 31 октября. Фестиваль, посвященный Хэллоуину, пройдет на заброшенном заводе Крулли.