ВИДЕО | Зомби в Копли уже никого не смущают? Что за чертовщина происходит на заброшенном заводе

В субботу на территории заброшенного завода Крулли кипела жизнь - взрывались машины, оживали монстры, воскресали мертвецы. Однако бояться такой необычной активности не стоит, объясение происходящему лежит на поверхности - организаторы Foobia küla (“Деревня фобий“) готовятся к масштабному фестивалю, посвященному международному празднику Хеллоуину. Помимо установки инсталляций для будущего фестиваля, команда собралась в субботу на съемочной площадке для создания самого настоящего фильма ужасов. „Мы хотим сделать с одной стороны такой серьезный голливудский фильм ужасов, а с другой стороны - историю достаточно добрую, интересную и для детей тоже“,- поделился видением проекта режиссер Hypnofilms Владимир Каменский.

Что именно происходило в этот день в стенах заброшенного завода - смотри в репортаже RusDelfi!

Foobia Küla - это место, где ты можешь посмотреть в глаза своему страху. Клоуны, монстры, куклы, пауки и кровавые ванны, ужин с мертвецами и жуткие маньяки. На этой площадке есть все, чтобы заставить тебя истерически смеяться или рыдать от страха.

„Уникальность пректа заключается в том, что мы создаем настоящую деревню фобий на самом настоящем заброшенном заводе. У нас будет множество различных локаций с мастер-классами и квест-комнатами. Мы ждем гостей абсолютно любого возраста. Однако родители сами берут на себя ответственность за то, как ребенок будет воспринимать окружающую действительность. Так как наши экспозиции довольно страшные, то рекомендованные ограничения по возрасту есть. Дети младше 7 лет допускаются только под личную ответственность сопровождающего. Дети 7-14 лет могут находиться в деревне Foobia Küla только в сопровождении взрослого. По своему опыту могу сказать, что дети в восторге от подобных мероприятий“,- рассказывает организатор Foobia küla Светлана Мэйер.