В черной рубашке и с золотыми серьгами: новый деловой образ Елены Зеленской восхитил Сеть

„Как и большинство развитых стран, Украина обязалась преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет. Хотя российское нападение поставило эту большую работу под угрозу, равно как и все сферы нашей жизни, как и саму нашу жизнь“, – сказала Зеленская.

Она также уверена, что Украина сможет достойно пройти этот путь даже во время войны.

На встрече первая леди предстала в сдержанном деловом аутфите. На ней был серый брючный костюм и черная рубашка. Елена сделала укладку с локонами и боковым пробором, а также макияж в естественных оттенках. Уши она украсила золотыми серьгами.

Первая леди вызвала восторг у пользователей Сети: „Прекрасная женщина!“, „Стильно“, „Со вкусом“,- писали в комментариях к ее фотографиям в социальных сетях.