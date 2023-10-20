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20.10.2023, 19:02

Материнское чутье спасло жизнь ребенку. „Поехали с температурой в ЭМО, но выяснилось, что проблема гораздо серьезнее“

 
ФОТО: Helin Loik-Tomson | FOTOHELIN

„Я благодарна за то, что не приняла совет консультационной линии не обращаться в приемный покой с высокой температурой. Возможно, в противном случае моей дочери не было бы сегодня со мной“, - говорит Мари Кристина, мать полуторагодовалой Сяде.

Еще несколько месяцев назад Сяде была обычной девочкой с хорошим здоровьем. В этом году, вечером 23 июня, все изменилось. „Мы ехали в машине, и Сяде стала странно выглядеть. Ее слегка приоткрытые глаза закатились. Поскольку казалось, что она спит, меня это не сразу насторожило“, - вспоминает мать девочки Мари Кристина. Когда они доехали и вышли из машины, малышку начало тошнить, но и этому мать нашла логическое объяснение.

На следующее утро у ребенка поднялась высокая температура. Когда температура не спадала в течение дня, а жаропонижающие средства не помогали, Мари позвонила по телефону семейного врача. Сотрудник посоветовал принять двойную дозу жаропонижающих, но не счел нужным обращаться в отделение неотложной помощи. „Я несколько часов раздумывала, ехать или не ехать в приемный покой. В конце концов, я все равно решила ехать, как бы на меня ни смотрели“, - вспоминает Мари.

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