20.10.2023, 19:02
Материнское чутье спасло жизнь ребенку. „Поехали с температурой в ЭМО, но выяснилось, что проблема гораздо серьезнее“
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„Я благодарна за то, что не приняла совет консультационной линии не обращаться в приемный покой с высокой температурой. Возможно, в противном случае моей дочери не было бы сегодня со мной“, - говорит Мари Кристина, мать полуторагодовалой Сяде.
Еще несколько месяцев назад Сяде была обычной девочкой с хорошим здоровьем. В этом году, вечером 23 июня, все изменилось. „Мы ехали в машине, и Сяде стала странно выглядеть. Ее слегка приоткрытые глаза закатились. Поскольку казалось, что она спит, меня это не сразу насторожило“, - вспоминает мать девочки Мари Кристина. Когда они доехали и вышли из машины, малышку начало тошнить, но и этому мать нашла логическое объяснение.