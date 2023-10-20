Материнское чутье спасло жизнь ребенку. „Поехали с температурой в ЭМО, но выяснилось, что проблема гораздо серьезнее“

Еще несколько месяцев назад Сяде была обычной девочкой с хорошим здоровьем. В этом году, вечером 23 июня, все изменилось. „Мы ехали в машине, и Сяде стала странно выглядеть. Ее слегка приоткрытые глаза закатились. Поскольку казалось, что она спит, меня это не сразу насторожило“, - вспоминает мать девочки Мари Кристина. Когда они доехали и вышли из машины, малышку начало тошнить, но и этому мать нашла логическое объяснение.