ГАЛЕРЕЯ | Дети объедались мороженым и пытались выведать, куда пропал Дед Мороз: Лотте презентовала новую книгу и новогоднее представление

На мероприятии, где собрались не только родители с детьми, но и авторы книги, конечно же, присутствовала и сама Лотте со своей сестренкой Роози. Девочки звонко и с задором подарили аудитории свой новый сингл „Песня друзей“, а также, на радость детям, анонсировали будущий новогодний спектакль „Лотте и пропавший Санта-Клаус“, который пройдет на арене Unibet с 8 по 10 декабря.

Порадовали поклонников Лотте и авторы сказки и спектакля - они откровенно рассказали о том, как создаются персонажи, а также, как подбираются актеры в спектакль. „Каждый герой самодостаточный и ни на кого не похож, герои Лотте не прототипы соседа или кого-либо еще. Они будто спускаются к нам откуда-то с небес“, - рассказал детский писатель Янно Пыльдмаа. За дискуссионным столом сидели также Янно Пылдма, Хейки Эрнитс, режиссер Айн Мяэотс и художник Иир Хермелиин.

В этот вечер на месте присутствовала и очень любимая эстонцами Лило Тунгал, которая пришла послушать сингл „Песня друзей“, к которой сама написала слова.

Мероприятие получилось очень теплое, насыщенное и интересное. Галерею с вечера можно посмотреть здесь: