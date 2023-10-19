ГАЛЕРЕЯ | Дети объедались мороженым и пытались выведать, куда пропал Дед Мороз: Лотте презентовала новую книгу и новогоднее представление
В среду вечером в книжном магазине Rahva Raamat торгового центра Виру ярко и задорно прошла презентация новой книги Лотте „Свадьба в деревне изобретателей“. Дети ели мороженое, пили йогурты и наслаждались яркими красками новой сказки. Однако, это были не все открытия вечера...
На мероприятии, где собрались не только родители с детьми, но и авторы книги, конечно же, присутствовала и сама Лотте со своей сестренкой Роози. Девочки звонко и с задором подарили аудитории свой новый сингл „Песня друзей“, а также, на радость детям, анонсировали будущий новогодний спектакль „Лотте и пропавший Санта-Клаус“, который пройдет на арене Unibet с 8 по 10 декабря.
Порадовали поклонников Лотте и авторы сказки и спектакля - они откровенно рассказали о том, как создаются персонажи, а также, как подбираются актеры в спектакль. „Каждый герой самодостаточный и ни на кого не похож, герои Лотте не прототипы соседа или кого-либо еще. Они будто спускаются к нам откуда-то с небес“, - рассказал детский писатель Янно Пыльдмаа. За дискуссионным столом сидели также Янно Пылдма, Хейки Эрнитс, режиссер Айн Мяэотс и художник Иир Хермелиин.
В этот вечер на месте присутствовала и очень любимая эстонцами Лило Тунгал, которая пришла послушать сингл „Песня друзей“, к которой сама написала слова.
Мероприятие получилось очень теплое, насыщенное и интересное. Галерею с вечера можно посмотреть здесь: