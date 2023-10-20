ФОТО | Неожиданная находка на обочине шоссе заставила эстонских патрульных действовать стремительно(11)
Во вторник в 8 часов утра эстонские патрульные, проезжая по шоссе, совершенно неожиданно поймали в лучах автомобильных фар что-то необычное, что заставило их остановиться. Юркая находка потребовала к себе от полицейских особого внимания.
Патрульные Туули и Хейго остановили полицейскую машину, и обнаружили, что на краю проезжей части сидит сова с поврежденным крылом и глазом. Сова, кажется, была потеряна и испугана, и она не могла улететь.
Служителям закона сразу стало ясно, что они должны срочно действовать, чтобы помочь этому бедному существу. Пострадавшую птицу полицейские передали сотрудникам Эстонского общества охраны дикой природы, которые взяли ее под свою опеку и организовали необходимую помощь. Птице потребовалась операция, сейчас она восстанавливается и, надеемся, скоро вернется в дикую природу.
Смотрите, какой замечательной фотографией поделился в Instagram патрульный: