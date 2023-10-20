На берегу моря обнаружили разорванную пополам акулу-людоеда длиной три метра

Разорванную пополам тушу заметили местные жители в районе мыса Бриджуотер на южном оконечности материка. Управляющий рыболовного магазина Бен Джонстоун, осмотревший рыбу, полагает, что ее длина составляла около трех метров.

По мнению Джонстоуна, характер ран позволяет предположить, что на акулу напали косатки. Этих морских животных видели близ мыса двумя днями ранее. О стае косаток, кружившей в бухте, сообщил фотограф Аллен МакКоли.

Косатки достигают десяти метров в длину и без труда справляются с рыбами любого размера. В ЮАР они так часто устраивали расправы над акулами-людоедами, что те почти перевелись. Косатки рвали их на части, пожирали печень и не притрагивались к остальному. Ученые полагают, что их привлекало вещество сквален, которое содержится в этом органе.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.