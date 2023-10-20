ГАЛЕРЕЯ | Историческое событие: в Таллинне песнями и плясками открыли после ремонта одну из центральных улиц

В октябре 2022 года началась реконструкция улицы с целью преобразить ее в современное и безопасное уличное пространство, учитывающее интересы всех участников движения, включая пешеходов, велосипедистов и автоводителей.

Кроме того, на улицах Пронкси и Йыэ провели озеленительный работы: было высажено 43 дерева и 1372 кустарника.

Спустя год реконструкция наконец-то закончена. Открытие реконструированной улицы отметили фестивалем, на котором выступили танцевальный коллектив MODUS, трио Vivi Maar и певец Стефан. Также присутствовали представители Службы спасения, которые показали спасательные машины. Для тепла и света на фестивале установили три костра, рядом с которыми можно было погреться в осенний прохладный вечер.

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