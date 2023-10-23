Успешный бизнесмен из Партии реформ считает, что налог на автомобиль смешон: я не слишком беспокоюсь

„Эстонский налог на автомобиль смешон по сравнению с другими странами - он все равно ниже, чем в других странах. Так что я не очень беспокоюсь“, - говорит Яанус, который, надо отметить, также является членом Партии реформ, которая ввела этот налог.

„принадлежность к Партии реформ не имеет к этому никакого отношения“, - говорит Яанус. „Я просто точно знаю, каков налог на автомобили в других странах, например, в Финляндии, Греции или еще где-нибудь. Это совершенно разные категории. Я не совсем понимаю, что здесь вызывает озабоченность. Те налоги на автомобили, которые вводятся в других странах - эстонский налог на автомобили даже близко не стоит. В некоторых странах, например, за такой автомобиль, как тот, на котором я езжу, вы платите вдвое больше. Мне больше нечего сказать“.