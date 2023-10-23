Успешный бизнесмен из Партии реформ считает, что налог на автомобиль смешон: я не слишком беспокоюсь(26)
В последнем номере журнала „Крооника“ ряд известных эстонских деятелей рассказывают о том, что они думают о планах государства ввести налог на автомобили и что они собираются делать со своими машинами. Яанус Рахумяги, член Партии реформ и предприниматель, рассказал об этом подробнее.
Яанус Рахумяги (60 лет), предприниматель, занимающийся международным охранным бизнесом и имеющий компанию ESC Global Security, говорит, что еще не подсчитал будущий налог на автомобиль. Яанус ездит на Aston Martin с двигателем объемом 5,2 литра, который стоит четверть миллиона евро.
„Эстонский налог на автомобиль смешон по сравнению с другими странами - он все равно ниже, чем в других странах. Так что я не очень беспокоюсь“, - говорит Яанус, который, надо отметить, также является членом Партии реформ, которая ввела этот налог.
„принадлежность к Партии реформ не имеет к этому никакого отношения“, - говорит Яанус. „Я просто точно знаю, каков налог на автомобили в других странах, например, в Финляндии, Греции или еще где-нибудь. Это совершенно разные категории. Я не совсем понимаю, что здесь вызывает озабоченность. Те налоги на автомобили, которые вводятся в других странах - эстонский налог на автомобили даже близко не стоит. В некоторых странах, например, за такой автомобиль, как тот, на котором я езжу, вы платите вдвое больше. Мне больше нечего сказать“.
Aston Martin, которым управляет Яанус Рахумяги, это такой же Aston Martin, которым управлял герой фильма „Агент 007“, или Джеймс Бонд, в трейлере к последнему фильму о Бонде „Смерть должна ждать“.