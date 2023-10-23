Умер самый старый пес на Земле: Боби был 31 год(3)
В Португалии в возрасте 31 года скончался старейший пес на земле – португальский мастиф (классическое название породы — Рафейру Ду Алентежу) по имени Боби, сообщает BBC.
Главная трагедия в жизни любого любителя собак заключается в том, что их жизнь гораздо короче человеческой.
11 лет – уже хорошо, 13 – выдающееся достижение, 16 – и вам невероятно повезло, учитывая, что в человеческом эквиваленте этот возраст приравнивается где-то к 120 годам для крупной собаки.
Что такое 31? Таких расчетов никто пока что не делал. Простая арифметика говорит, что Боби дожил, как минимум, до 240 лет.
О смерти Боби сообщила доктор Карен Беккер, ветеринар, которая несколько раз его лечила.
„Вчера вечером у милого мальчугана выросли крылышки“, — написала она в Facebook, опубликовав свой пост рядом с двумя фотографиями жизнерадостного Боби.
„Несмотря на то, что он пережил всех собак в истории, 11 478 дней, проведенных им на Земле, все равно слишком мало для тех, кто его любил“, — говорилось в ее посте.
Долгожитель родился в 1992 году, когда бывшая Югославия с боями и кровью разваливалась на части, когда Китай развивал рыночную экономику под руководством Дэн Сяопина, когда Борис Ельцин объявил, что Россия больше не будет нацеливать свои ракеты на крупные города в США, когда Маастрихтское соглашение было еще большой новостью, а Британия и не помышляла о брексите, когда до снятия запретов на коммерческое использования интернета оставалось еще три года.
Первой на кончину Боби откликнулась Книга рекордов Гиннеса, которая 2 февраля этого года объявила, что он стал не только старейшим все еще живущим псом, но и старейшим псом за всю историю человечества. Наверное, второе заявление все-таки не является истиной в последней инстанции, потому что записей на заре цивилизаций все-таки не велось.
А между тем Боби крупно повезло в том, что он сумел дожить даже до первого своего дня рождения. Он родился, впрочем, как и прожил всю свою жизнь, в небольшой португальской деревне Конкейро, в которой в 2011 году, согласно последней переписи, жило всего 314 человек.
Родители последнего владельца пса Лионеля Косты решили, что очередное пополнение из четырех щенков им явно ни к чему (у них и так уже было немало домашнего зверья), и решили просто закопать их всех в неглубокой могиле. Практика, безусловно, жестокая, но по тем временам (и вдалеке от больших городов) довольно распространенная.
История Боби могла бы закончиться так толком и не начавшись, но по счастью, он заполз куда-то под поленья, где его просто не нашли. Лионель с братьями обнаружили щенка, спрятали его и стали по-тихому выхаживать.
К тому моменту, когда скрыть его присутствие больше не представлялось возможным, момент для примитивной эвтаназии был упущен, и случайно спасенный пес стал членом семьи.
„Они [родители] на нас кричали и нас наказали, но оно того стоило. Все оказалось не зря!“ — рассказывал Лионель.
Он также сказал, что рекордно долгая жизнь пса объясняется тем, что он всю жизнь прожил в „спокойной и мирной“ обстановке, бегал там, где хотел и ел то, что ели и хозяева. Единственная разница в рационе заключалась в том, что собачью еду предварительно вымачивали в воде, чтобы удалить специи и приправы.
На самом деле похоже, что либо семья Коста знала какой-то секрет, либо им попадались собаки с уникальным геном долгожительства: мать Боби, Джира, дожила до 18 лет, а еще одна собака Чикоте — до 22 лет.
Лионель по-прежнему считает, что почтенный возраст домашних псов объясняется их образом жизни, но признает, что Боби — „был совершенно исключительным псом“.