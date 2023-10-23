Умер самый старый пес на Земле: Боби был 31 год

Главная трагедия в жизни любого любителя собак заключается в том, что их жизнь гораздо короче человеческой.

11 лет – уже хорошо, 13 – выдающееся достижение, 16 – и вам невероятно повезло, учитывая, что в человеческом эквиваленте этот возраст приравнивается где-то к 120 годам для крупной собаки.

Что такое 31? Таких расчетов никто пока что не делал. Простая арифметика говорит, что Боби дожил, как минимум, до 240 лет.

О смерти Боби сообщила доктор Карен Беккер, ветеринар, которая несколько раз его лечила.

„Вчера вечером у милого мальчугана выросли крылышки“, — написала она в Facebook, опубликовав свой пост рядом с двумя фотографиями жизнерадостного Боби.

„Несмотря на то, что он пережил всех собак в истории, 11 478 дней, проведенных им на Земле, все равно слишком мало для тех, кто его любил“, — говорилось в ее посте.

Долгожитель родился в 1992 году, когда бывшая Югославия с боями и кровью разваливалась на части, когда Китай развивал рыночную экономику под руководством Дэн Сяопина, когда Борис Ельцин объявил, что Россия больше не будет нацеливать свои ракеты на крупные города в США, когда Маастрихтское соглашение было еще большой новостью, а Британия и не помышляла о брексите, когда до снятия запретов на коммерческое использования интернета оставалось еще три года.

Первой на кончину Боби откликнулась Книга рекордов Гиннеса, которая 2 февраля этого года объявила, что он стал не только старейшим все еще живущим псом, но и старейшим псом за всю историю человечества. Наверное, второе заявление все-таки не является истиной в последней инстанции, потому что записей на заре цивилизаций все-таки не велось.

А между тем Боби крупно повезло в том, что он сумел дожить даже до первого своего дня рождения. Он родился, впрочем, как и прожил всю свою жизнь, в небольшой португальской деревне Конкейро, в которой в 2011 году, согласно последней переписи, жило всего 314 человек.