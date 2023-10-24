Поступок пилота AirBaltic взбудоражил Сеть: „На такое способен не каждый!“

В социальной cети Facebook женщина поведала свою историю полета, которая надолго останется у нее в памяти. Эрья привыкла путешествовать с собакой и этот полет был не исключением. Женщина вспоминает, что во время полета из Тампере в Малагу их самолет приземлился в Севилье из-за шторма, поэтому пассажиры были вынуждены провести на борту несколько часов. Все бы ничего, однако собачке было необходимо выйти на прогулку для удовлетворения своих физиологических потребностей.