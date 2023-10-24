Поступок пилота AirBaltic взбудоражил Сеть: „На такое способен не каждый!“
В Facebook активно распространяется трогательная запись финской пассажирки, которая не ожидала такого отношения и сервиса со стороны пилота AirBaltic. Публикация в Сети набрала множество лайков и репостов.
В социальной cети Facebook женщина поведала свою историю полета, которая надолго останется у нее в памяти. Эрья привыкла путешествовать с собакой и этот полет был не исключением. Женщина вспоминает, что во время полета из Тампере в Малагу их самолет приземлился в Севилье из-за шторма, поэтому пассажиры были вынуждены провести на борту несколько часов. Все бы ничего, однако собачке было необходимо выйти на прогулку для удовлетворения своих физиологических потребностей.
Эрья обратилась к стюардессе с просьбой помочь решить ей эту проблему. Стюардесса сказала, что спросит разрешения у капитана. Через мгновение вышел сам пилот. Надев для безопасности яркий жилет, он вывел собачку прогуляться. Хотя дождь лил, как из ведра.
„Вот это сервис!“, - пишет восторженная пассажирка. И благодарит пилота и всю команду за человечность.
„Какая чудесная история“, „На такое способен не каждый!“, „Вау“, „Круто“, – пишут в комментариях к этой истории пользователи Сет.