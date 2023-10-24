Знаменитое таллиннское кафе теперь в ОАЭ: „Мы первая эстонская фирма, которая открылась в Дубай Молле“

„От лица Pavlovacafe сообщаю чудесную новость - теперь мы есть в Дубае. И не просто в Дубае, а в Dubaimall. Дубай Молл считается самым крупным торговым центром в мире, общая площадь которого составляет 1,2 млн м2!“, – поделилась радостной новостью совладелица сети кафе Pavlova Cafe Эрика Шоллер.

Эрика написала, что им понадобился год, чтобы зайти на рынок в ОАЭ, но на этом они останавливаться не планируют.

„Наверное хвалить себя нескромно, но мы первая эстонская компания в сфере питания, которая продала франшизу за пределы Эстонии, и первая эстонская (а может и прибалтийская) фирма, которая открылась в Дубай Молле“, – написала Эрика.

„Я горжусь тем, что благодаря кафе Pavlova люди узнают о нашей стране, о ценностях, об эстонских производителях и о нашей философии качества продукта“, – подытожила она.