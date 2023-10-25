Пихвики за 11 евро: продукция мясокомбината Rakvere продается в Санкт-Петербурге за баснословные деньги

Первоначальное фото продукции сделала в Санкт-Петербурге Зоя Палямар, та самая женщина, которой был аннулирован вид на жительство из-за угрозы безопасности Эстонии. „Обнаружила в магазине СПБ. Как так, а где же санкции..!?“ – вопрошает у себя на страничке Палямар.

Публикация молниеносно набрала сотню репостов и множество реакций.

В петербургском магазине клиентам предлагают приобрести 530-граммовую упаковку котлет Rakvere за 11 евро (1099 рублей), производство - Эстония. Например, в онлайн магазине Barbora ее можно приобрести за 4,79 евро. Триста грамм докторской или сырной колбасы вам готовы продать за 5,25 евро (525 рублей в России), а в Эстонии ее можно купить за 1 евро и 69 центов.

Напомним, что Европейский союз утвердил список товаров, которые запрещены для экспорта в Россию и импорта из этой страны. Введенные ЕС в отношении России экспортные и импортные ограничения как правило не касаются продуктов питания, сельскохозяйственного производства и фармацевтики. Производители товаров, бизнесмены сами принимают для себя решение о необходимости и возможности сотрудничества с Российской Федерацией.

Отдел коммуникации мясокомбината Rakvere: „Мы не экспортируем продукцию в Россию ни напрямую, ни через другие страны“

Представили компании Rakvere оперативно ответили на запрос журналиста об этичности торговли в России в нынешних геополитических условиях:

„Мы продаем нашу продукцию в основном на балтийском рынке, а также экспортируем ее за пределы Балтии. Мы не экспортируем продукцию в Россию ни напрямую, ни через другие страны, поскольку давно заняли твердую позицию по этому вопросу и не считаем его этичным. У нас нет ни клиентов, ни партнеров в России. В данном случае невозможно прокомментировать, каким образом продукция могла оказаться там, но, к сожалению, в прошлом у нас были случаи, когда (частные) лица пересекали границу, чтобы купить товары в Эстонии, и они каким-то образом оказывались на местном рынке.