Карла III призвали раскрыть правду об НЛО

Поуп уверен, что король может заставить США сделать это с помощью одного телефонного звонка. „Вот кто может снять трубку и сказать: „Что происходит в США? Я с интересом следил за докладами НАСА, разведки, слушаниями в Конгрессе и многочисленными положениями в законопроекте об обороне. Мне нужен секретный брифинг““, — заявил эксперт по НЛО.

Он также уверен, что поддержка Карла III поможет запустить в Великобритании процессы, которые уже идут за океаном. Имеются в виду прошедшие 26 июля в Вашингтоне слушания надзорного подкомитета Конгресса США, на которых были заслушаны заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты.

Поуп также заявил, что, если король не хочет быть лично вовлеченным в раскрытие такой информации, он может поручить это кому-то из парламентариев.