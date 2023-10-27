Владелицы эстонского кафе Pavlova рассказали о бизнесе в Дубае: „Мы поняли, что нам в Эстонии становится тесно“

В мире предпринимательства ежедневно появляются новые истории успеха, и одна из таких историй началась в Таллинне, столице Эстонии. Две предприимчивые женщины, владелицы кафе Pavlova Ольга Данилова и Эрика Шоллер, решили воплотить свои амбициозные мечты в жизнь, и сделали это с невероятной страстью и решимостью. Сейчас история их бизнеса перешла на новый уровень, став более международной, чем когда-либо – они открыли новое кафе в одном из самых знаменитых и крупнейших торговых центров в мира – Dubai Mall. Журналист RusDelfi Виктория Соломончук поговорила с совладелицами, и узнала, какую роль в их бизнесе играет посол Эстонии, какой средний чек на десерты в Дубае и какие налоги приходится теперь платить за мечту.