„Если бы на работу разрешили напялить парик - я бы напялила!“: отмечают ли Хэллоуин в Эстонии?

Хэллоуин, с его жуткими костюмами, сладкими угощениями и забавными страшилками, уже давно стал одним из самых популярных и ожидаемых праздников во многих странах мира. Однако в Эстонии этот праздник еще не сумел окончательно подобрать ключик к сердцам наших жителей. Мы отправляемся в Ласнамяэ, один из крупнейших районов Таллинна, чтобы провести уличный опрос и узнать, какие ассоциации и чувства вызывает Хэллоуин у его жителей.