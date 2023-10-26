„Если бы на работу разрешили напялить парик - я бы напялила!“: отмечают ли Хэллоуин в Эстонии?(6)
Хэллоуин, с его жуткими костюмами, сладкими угощениями и забавными страшилками, уже давно стал одним из самых популярных и ожидаемых праздников во многих странах мира. Однако в Эстонии этот праздник еще не сумел окончательно подобрать ключик к сердцам наших жителей. Мы отправляемся в Ласнамяэ, один из крупнейших районов Таллинна, чтобы провести уличный опрос и узнать, какие ассоциации и чувства вызывает Хэллоуин у его жителей.
В целом, мониторя Сеть, можно смело заявить, что в Таллинне о Хэллоуине не только знают, но и даже отмечают. Прилавки магазинов забиты праздничной атрибутикой, а люди с радостью записываются на пугающие роскошные макияжи и устраивают вечеринки.
Репортер RusDelfi вышла на улицу столичного района Ласнамяэ, чтобы узнать, что именно думают о заморском празднике местные жители.
Смотри, что из этого вышло!