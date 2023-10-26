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26.10.2023, 15:17

„Если бы на работу разрешили напялить парик - я бы напялила!“: отмечают ли Хэллоуин в Эстонии?

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Опрос про Хэллоуин
Опрос про Хэллоуин
ФОТО: Erakogu

Хэллоуин, с его жуткими костюмами, сладкими угощениями и забавными страшилками, уже давно стал одним из самых популярных и ожидаемых праздников во многих странах мира. Однако в Эстонии этот праздник еще не сумел окончательно подобрать ключик к сердцам наших жителей. Мы отправляемся в Ласнамяэ, один из крупнейших районов Таллинна, чтобы провести уличный опрос и узнать, какие ассоциации и чувства вызывает Хэллоуин у его жителей.

В целом, мониторя Сеть, можно смело заявить, что в Таллинне о Хэллоуине не только знают, но и даже отмечают. Прилавки магазинов забиты праздничной атрибутикой, а люди с радостью записываются на пугающие роскошные макияжи и устраивают вечеринки.

Репортер RusDelfi вышла на улицу столичного района Ласнамяэ, чтобы узнать, что именно думают о заморском празднике местные жители.

Смотри, что из этого вышло!

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