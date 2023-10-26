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26.10.2023, 15:44

Осеннее чудо ошеломило эстоноземельцев: „Я не смогла пройти мимо“

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Гало в осеннем небе
Гало в осеннем небе
ФОТО: Erakogu

В редакцию портала RusDelfi прислали потрясающей красоты кадр - на небе красовалось очаровательное гало. Смотри, как чудесно светит осеннее солнце, радуя наш взор.

Очевидец в непосредственной близости от Таллинна уловил удивительное явление природы - красивое осеннее гало. Небесное светило окрасила небо в удивительные оттенки, оставив жителей восхищенными этой природной красотой. “Боже мой, вроде ничего особенного, но я не смогла пройти мимо, это октябрьское солнце заставило меня замедлиться и насладиться моментом“, - воодушевленно поделилась эмоциями жительница Таллинна.

Кстати, как оказалось, красота - обманчива. Из-за интенсивного солнечного света, преломленного в кристаллах льда, гало может представлять опасность для зрения. Поэтому рекомендуется наблюдать это явление, используя солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза.

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