Осеннее чудо ошеломило эстоноземельцев: „Я не смогла пройти мимо“(5)
В редакцию портала RusDelfi прислали потрясающей красоты кадр - на небе красовалось очаровательное гало. Смотри, как чудесно светит осеннее солнце, радуя наш взор.
Очевидец в непосредственной близости от Таллинна уловил удивительное явление природы - красивое осеннее гало. Небесное светило окрасила небо в удивительные оттенки, оставив жителей восхищенными этой природной красотой. “Боже мой, вроде ничего особенного, но я не смогла пройти мимо, это октябрьское солнце заставило меня замедлиться и насладиться моментом“, - воодушевленно поделилась эмоциями жительница Таллинна.
Кстати, как оказалось, красота - обманчива. Из-за интенсивного солнечного света, преломленного в кристаллах льда, гало может представлять опасность для зрения. Поэтому рекомендуется наблюдать это явление, используя солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза.