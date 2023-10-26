Осеннее чудо ошеломило эстоноземельцев: „Я не смогла пройти мимо“

Очевидец в непосредственной близости от Таллинна уловил удивительное явление природы - красивое осеннее гало. Небесное светило окрасила небо в удивительные оттенки, оставив жителей восхищенными этой природной красотой. “Боже мой, вроде ничего особенного, но я не смогла пройти мимо, это октябрьское солнце заставило меня замедлиться и насладиться моментом“, - воодушевленно поделилась эмоциями жительница Таллинна.