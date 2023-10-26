64-летний монах избил и изнасиловал отказавшую ему в сексе знакомую

Под суд попал 64-летний послушник одного из монастырей в провинции Чхонджу. 8 февраля 2022 года он явился к своей 52-летней знакомой и потребовал интимной близости. Женщина отказала, однако монах ударил ее по лицу, а затем изнасиловал. Месяц спустя он избил пострадавшую электрогрелкой, после чего она пять дней провела в больнице.

Кроме того, монаха обвинили в мошенничестве. Он занял у женщины девять миллионов вон (6300 евро), обещая вложить их в покупку антиквариата, и не вернул.

На суде пожилой послушник заявил, что не обманывал пострадавшую, а просто не смог вернуть деньги вовремя. Он также отверг обвинения в сексуальном насилии и избиении грелкой. По его версии, он не бил женщину, а просто бросил прибор на пол.

Тем не менее суд встал на сторону пострадавшей и приговорил мужчину к полутора годам тюрьмы.