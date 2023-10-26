RusDelfi наградил создателя песчаных замков Алексея Ващенко: „Зимой строю от рассвета до заката, с собой только перекус“

Алексей рассказал, что его любовь к песчаным замкам началась еще в детстве, когда мать показала ему дивный мир пляжной постройки. „Возможно, поспособствовало еще и то, что у меня было довольно мало друзей. Было больше времени заниматься чем-то самостоятельно,- рассказывает Алексей. - В школьные годы в основном строил замки около „Русалки“, потом на Штромке, а теперь обосновался в Пирита.

„Если у меня есть возможность, я могу и все выходные строительством заниматься. Могу сразу после работы в пятницу прийти и два, два с половиной дня подряд строить, но не всегда, конечно. На обширные замки уходит дня три активной работы. Интересно то, что на Штормке и у „Русалки“ ломают чаще, чем, например, в Пирита“,- откровенно рассказал специалист в области IT Алексей.

Алексей теперь стал более избирательным, и не кидается огульно на постройку замков, а тщательно выбирает день и погоду: „В принципе, можно и в холодную погоду строить, но боюсь, не попортит ли это здоровье... Когда школьником был, я иногда и зимой на пляже из песка строил, но сейчас не рискну в такой холодной воде возиться. Скоро начнется сезон снежных замков, но теперь я уже избаловался, и раньше я думал, что лишь бы построить, а сейчас уже мысли такие, что как бы построить так, чтобы это хоть сколько-то простояло, то есть я смотрю прогноз погоды, и если знаю, что этот снег на следующий день растает, то, скорее всего, я утруждаться не буду. Хочется, чтобы сохранилось то, что строишь“.

„Зимой активно создаю замки из снега и трачу на это не меньше, чем летом, строю по два-три дня подряд. Беру с собой немножко еды и все, от рассвета до заката тружусь. Строил бы и дольше, но на самом пляже нет освещения, где я этим занимаюсь, поэтому это ограничивает“.

В благодарность за приносящий радость окружающим труд, редакция RusDelfi вручила Алексею сертификат на круглую сумму, а также вкусное дополнение к чаю.

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