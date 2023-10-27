Форсаж на максималках: Центр мониторинга дорожного движения поделился кадрами лихой езды на эстонских дорогах

Камеры слежения дорожного движения, размещенные по всей стране, а также видеорегистраторы участников дорожного движения записали впечатляющие моменты азарта и опасности на дорогах Эстонии. Видеоролик демонстрирует моменты быстрой и неответственной езды, а также разнообразные нарушения ПДД. Нарезка из видео призывает не забывать о том, насколько важно соблюдать правила и бережно относиться как к собственной жизни, так и жизни других участников дорожного движения.