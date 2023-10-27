Кошмар арахнофоба: паук поселился в ухе женщины и сбросил там шкуру

Женщина обратилась в больницу и рассказала врачам, что несколько дней страдала от непрекращающихся щелчков и шуршания в левом ухе. Медики осмотрели слуховой проход пациентки и обнаружили в нем паука. Как отметил директор больницы, женщина не испытывала болевых ощущений, так как размер членистоногого составлял всего два-три миллиметра.