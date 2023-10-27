Топчик
27.10.2023, 19:00

Кошмар арахнофоба: паук поселился в ухе женщины и сбросил там шкуру

 
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ФОТО: Moncayofoto | Shutterstock

В ухе 64-летней жительницы Тайваня поселился паук. Об этом сообщает NBC News.

Женщина обратилась в больницу и рассказала врачам, что несколько дней страдала от непрекращающихся щелчков и шуршания в левом ухе. Медики осмотрели слуховой проход пациентки и обнаружили в нем паука. Как отметил директор больницы, женщина не испытывала болевых ощущений, так как размер членистоногого составлял всего два-три миллиметра.

Директор отметил, что паук не только поселился, но и сбросил шкуру в слуховом проходе пациентки. Он заявил, что прежде никогда не сталкивался с подобными случаями. Паука и его экзоскелет успешно удалили из уха женщины.

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