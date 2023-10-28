ВИДЕО | На Евровидении выйдем в тройку, Euribor упадет не скоро, сборная Эстонии по футболу не выиграет: Елена Варик раскрыла карты нашего будущего

Перед таким праздником клиентов всегда становится больше - люди любят мистику. Еще поток клиентов зависит от луны - на новолуние и полнолуние спрос всегда увеличивается. В такие периоды люди больше нервничают, переживают и хотят получить ответы на свои вопросы. Перед полнолунием за 2-3 дня и 2-3 дня после полнолуния особенно много клиентов. На новолуние тоже самое, но уже поменьше, поэтому я всегда отслеживаю эти дни и стараюсь какие-то свои мероприятия не проводить, чтобы уделить больше времени людям.