ВИДЕО | На Евровидении выйдем в тройку, Euribor упадет не скоро, сборная Эстонии по футболу не выиграет: Елена Варик раскрыла карты нашего будущего(12)
Журналист Bublik в самую мистическую неделю года наведалась в гости к, пожалуй, самому знаменитому тарологу всея Эстонии - Елене Варик. Именно она предсказала крах ярким эстонским политикам и неоднократно предугадывала будущее как нашей страны, так и отдельно взятых личностей.
В преддверии Хэллоуина мы пришли в квартиру к знаменитому тарологу Елене Варик, не только чтобы узнать, как она относится к популярному празднику и отмечает ли его, но и, конечно же, расспросить о будущем нашей страны.
В целом, Елена заявила, что следующий год - 2024, станет переломным, однако сильных изменений ждать не стоит.
-Елена, почему перед Хэллоуином такой большой спрос появляется на всевозможные гадания?
Перед таким праздником клиентов всегда становится больше - люди любят мистику. Еще поток клиентов зависит от луны - на новолуние и полнолуние спрос всегда увеличивается. В такие периоды люди больше нервничают, переживают и хотят получить ответы на свои вопросы. Перед полнолунием за 2-3 дня и 2-3 дня после полнолуния особенно много клиентов. На новолуние тоже самое, но уже поменьше, поэтому я всегда отслеживаю эти дни и стараюсь какие-то свои мероприятия не проводить, чтобы уделить больше времени людям.
Мы пришли к Елене Варик с заранее подготовленными вопросами, чтобы ничего не забыть. Несколько вопросов были связаны с политикой и несколько вопросов из спортивно-культурной сферы.
-Давайте посмотрим, что говорят карты о премьер-министре Кае Каллас. Что ждет ее в ближайшем будущем?
У Каи Каллас есть какой-то советник, который освещает ей путь и дает наставления. Я четко вижу, что ей в течение 4,5 месяцев предложат высокую должность. Она будет сомневаться, но в итоге примет предложение и пойдет туда. Там будет зарплата выше, а само рабочее место не в Эстонии.
-Животрепещущий вопрос, который волнует большую часть населения Эстонии - упадет ли Euribor?
Стоит ожидать роста Euribor до конца 2023 года, однако на уменьшение Euribor стоит рассчитывать в 1 квартале 2024 года.
-Попробуем удовлетворить любопытство нашей спортивной редакции: есть ли шанс, что сборная Эстонии по футболу выиграет хоть у кого-нибудь?
Сразу вышла карта Смерти. Она говорит об однозначном - нет. Безусловно, есть маленькие таланты, есть люди, которым нравится заниматься футболом, но направление настроено на зарабатывание денег. Выпала карта Надежд, но тут же мы видим препятствия, есть какая-то сила, люди, которые являются противниками футбола - кто стремится закрывать секции, в целом. Выпала карта Зависимости - слишком много завистников, слишком много конкурентов, а ведь футбол сам по себе зависим от многих факторов. Пока что время эстонского футбола не настало.
-Сейчас начинается время песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого представит Эстонию на „Евровидении-2024“. Давайте посмотрим, что ждет Эстонию на этом поприще.
В Эстонии очень много талантливых и творческих людей, будем смотреть по английской колоде таро. От Эстонии поедет молодая девушка, воздушного знака - водолей, близнецы, весы. Ее заметят очень быстро. Выпала карта успешной дороги, вижу успешную поездку - эта девочка попадет в десятку точно. Я вижу третье место.