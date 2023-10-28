Как Рижский русский театр имени Михаила Чехова отметил юбилей? Смотрите в передаче „Стиль Жизни“

В разгар осеннего сезона мы продолжаем знакомить телезрителей с яркими событиями, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ отправимся на юбилейное мероприятие Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Пообщаемся с гостями, а также увидим премьеру спектакля „Калигула“.