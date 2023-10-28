28.10.2023, 08:55
Как Рижский русский театр имени Михаила Чехова отметил юбилей? Смотрите в передаче „Стиль Жизни“(2)
ФОТО: Erakogu
Рижский русский театр имени Михаила Чехова в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 29 октября в 11:00 и в 22:00 на TV3+!
В разгар осеннего сезона мы продолжаем знакомить телезрителей с яркими событиями, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ отправимся на юбилейное мероприятие Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Пообщаемся с гостями, а также увидим премьеру спектакля „Калигула“.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, стиля и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире.