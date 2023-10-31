ФОТО | Первая школа волшебства и чародейства в Ласнамяэ! Смотри, как ученики и учителя отметили самый страшный праздник в году

Учителя Ласнамяэской гимназии с фантазией подошли к празднованию самого страшного праздника в году - Хэллоуина.

„Мы решили сделать добрый волшебный праздник для учеников, обойдясь без жутких атрибутов - скелетов, крови, пауков и прочего, - рассказывает спецпедагог, преподаватель географии и экономики Светлана Удрас. - Вся школа с энтузиазмом подхватила эту идею. „Волшебная школа Гарри Поттера“ проходила в нашей гимназии два дня и удалась на славу: у нас был конкурс на лучшее украшение класса, конкурс костюмов, конкурс самой страшной тыквы, конкурс волшебных палочек! Для учеников постарше даже организовали соревнования по квиддичу, ребята „летали“ на швабрах и гоняли мячики“.

„Для ребят помладше были организованы уроки зельеварения, дети смешивали различные соки. Так же они составляли заклинания, которые помогают получать хорошие оценки, оказываться на интересных уроках и находить новых друзей. Тем ребятам, кто приходил в тематических костюмах, вручались бумажки с картинкой привидения, своеобразные баллы. Завтра будем подводить итоги и узнаем, какой класс успел набрать больше всего волшебных баллов. Еще ученики успели посмотреть фильмы про Гарри Поттера и еще раз вспомнить о том, как важны дружба и поддержка. Нам удалось тематически увязать этот праздник со школой, поделиться с учениками позитивной энергией и еще больше пробудить в них тягу к знаниям“, - делится педагог.

„Отмечу, что под такой праздник во втором классе хорошо прошла тема фотосинтеза, дети записали формулу воды и выучили новое „волшебное“ слово“ - фотосинтез!“ - смеется Светлана, - „Химия это ведь тоже своего рода „волшебная наука“, и здорово, что дети могут усваивать знания в такой форме. Наш коллектив учителей очень признателен родителям, которые включились в нашу игру, мастерили костюмы и декор для классов, и приложили все силы для того, чтобы праздник удался! Люмос!“