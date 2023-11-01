5 важных приложений в ваших смарт-часах, которые улучшат качество вашей жизни

„Сегодня смарт-мир больше не ограничивается смартфонами, но все больше различных решений доступны для нас благодаря смарт-часам, ведь они предназначены не только для мониторинга спортивных показателей и показателей здоровья. Для того, чтобы получить еще больше пользы, мы рекомендуем владельцам смарт-часов также устанавливать на свои устройства дополнительные приложения“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, представляя пять приложений, которые позволяют использовать смарт-часы с максимальной пользой и сделают повседневную жизнь еще более комфортной.

1. Сосредоточенность на важном

Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда ему хотелось отложить на потом школьное или рабочее задание, выполнение которого вызывает стресс. В такой ситуации помогает техника тайм-менеджмента Pomodoro, которая помогает разделить вызывающее напряжение занятие на более мелкие части – причем делать это особенно удобно с помощью смарт-часов.“Для повышения эффективности работы рекомендую приложение Focus To-Do. Это приложение помогает вам сосредоточиться, используя научно проверенную технику Pomodoro, которая делит действия на подцели и 25-минутные блоки. В приложении вы можете выбрать задачу, на которой сосредоточитесь в данный момент, и установить таймер на отрезок в 25 минут, предназначенный для выполнения данной задачи. Когда прозвенит таймер, приложение предоставит 5-минутный перерыв для отдыха“, — знакомит эксперт по технологиям с приложением, которое будет весьма полезным в современном стремительном мире.

2. Не забывайте про витамины и лекарства.

Наверное, каждый хоть раз в жизни забывал принять витамины или другие необходимые таблетки. „Mr. Pillister — это удобное приложение, которое напомнит пользователю на смарт-часах, когда и какое лекарство следует принять в данный момент. Также можно просмотреть историю приема таблеток. Это решение позволяет в быстром темпе жизни не забывать о приеме необходимых препаратов“, — объясняет Мишина.