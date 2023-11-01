5 важных приложений в ваших смарт-часах, которые улучшат качество вашей жизни(2)
Различные мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, поскольку мы используем их для решения самых разных задач – от прогноза погоды до прослушивания музыки. Сегодня уже многие приложения перекочевали с телефонов с смарт-часы, что позволяет еще более удобнее использовать приложения в быстром темпе современной жизни.
„Сегодня смарт-мир больше не ограничивается смартфонами, но все больше различных решений доступны для нас благодаря смарт-часам, ведь они предназначены не только для мониторинга спортивных показателей и показателей здоровья. Для того, чтобы получить еще больше пользы, мы рекомендуем владельцам смарт-часов также устанавливать на свои устройства дополнительные приложения“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, представляя пять приложений, которые позволяют использовать смарт-часы с максимальной пользой и сделают повседневную жизнь еще более комфортной.
1. Сосредоточенность на важном
Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда ему хотелось отложить на потом школьное или рабочее задание, выполнение которого вызывает стресс. В такой ситуации помогает техника тайм-менеджмента Pomodoro, которая помогает разделить вызывающее напряжение занятие на более мелкие части – причем делать это особенно удобно с помощью смарт-часов.“Для повышения эффективности работы рекомендую приложение Focus To-Do. Это приложение помогает вам сосредоточиться, используя научно проверенную технику Pomodoro, которая делит действия на подцели и 25-минутные блоки. В приложении вы можете выбрать задачу, на которой сосредоточитесь в данный момент, и установить таймер на отрезок в 25 минут, предназначенный для выполнения данной задачи. Когда прозвенит таймер, приложение предоставит 5-минутный перерыв для отдыха“, — знакомит эксперт по технологиям с приложением, которое будет весьма полезным в современном стремительном мире.
2. Не забывайте про витамины и лекарства.
Наверное, каждый хоть раз в жизни забывал принять витамины или другие необходимые таблетки. „Mr. Pillister — это удобное приложение, которое напомнит пользователю на смарт-часах, когда и какое лекарство следует принять в данный момент. Также можно просмотреть историю приема таблеток. Это решение позволяет в быстром темпе жизни не забывать о приеме необходимых препаратов“, — объясняет Мишина.
3. Тренировка с личным тренером
“Для тех, кто ищет возможности для спорта в перерывах между работой или учебой, может оказаться полезным приложение Home Workout. Это приложение для тренировок на смарт-часах гарантирует, что тренировка с личным тренером всегда будет доступна. Интуитивный дизайн приложения и широкий спектр упражнений предназначены для всех групп – от новичков до опытных спортсменов“, — представляет удобный способ тренировок Мишина.“С помощью этого приложения можно тренировать все основные группы мышц. Всего за несколько минут в день вы можете нарастить мышцы и поддерживать форму, не посещая тренажерный зал, и при этом все упражнения выполняются с весом собственного тела“, — поясняет она.
4. Прослушивание радио
“Даже смарт-часы с очень широким функционалом – например, такие как новые Huawei Watch GT 4 – могут не иметь всех необходимых приложений для конкретного пользователя. Предназначенное для смарт-часов myTuner Radio — это удобное приложение, которое я рекомендую установить, чтобы слушать радио в движении. Благодаря этому приложению пользователю доступны более 50 000 радиостанций из более чем 200 разных стран. Кроме того, с помощью этого приложения также можно просыпаться утром под звуки любимой радиостанции вместо будильника“, — рассказывает Екатерина Мишина.
5. Необходимые расчеты
“Приложение Calculator New – это незаменимый помощник в повседневных расчетах, предлагающий возможность производить быстрые расчеты на ходу. Пользователи могут настроить внешний вид приложения в соответствии со своими личными предпочтениями. Есть возможность выбирать между различными темами и цветовыми сочетаниями, что позволяет каждому пользователю сохранять личный стиль, подходящий именно для своих смарт-часов“, — отмечает специалист.