05.11.2023, 17:56
Модные советы и стильная атмосфера: „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ покажет, как прошла Таллиннская неделя моды
ФОТО: Erakogu
Побывайте на Таллиннской неделе моды с программ „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 5 ноября в 22:00 на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями вновь отправимся на открытие Tallinn Fashion Week 2023 и увидим новые коллекции эстонских дизайнеров. Узнаем последние модные новости от Instrumentarium, а также яркие стильные тренды от Given.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!