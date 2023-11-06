ФОТО | Волнистая челка исчезла! Дональд Трамп сделал новую прическу

Если раньше казалось, что единственное, что менялось в причёске 77-летнего Трампа — это лишь то, что волосы слегка редели, то теперь Трамп решился на радикальный шаг. Более короткая прическа раскрывает весь его лоб во всей красе.

Ранее высказывались предположения о том, что Трамп и вовсе носит парик. Однако его бывший парикмахер Эми Лэш несколько лет назад рассказала, что это собственные волосы, и Дональд делает себе прическу каждое утро. Она правда намекнула, что шевелюра президента становится всё тоньше и тоньше, то есть чёлку приходится зачесывать сзади.

Во время пребывания Трампа на посту президента США его отчеты о расходах показали, что он тратил на свои волосы 7000 долларов в год.

Новую прическу бывшего президента показал писатель и большой поклонник Трампа Роджер Стоун, который отправился провести вечер в комплекс Мар-а-Лаго, принадлежащий миллиардеру — там он и смог попозировать с бизнесменом.