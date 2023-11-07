Пересадка органа от живого донора: в Латвии сестра пожертвовала брату часть своей печени

Сандии было 18, когда родился Алекс. Уже с подросткового возраста мальчик сильно болел и пока его сверстники играли во дворе, он едва мог передвигаться. „Аутоиммунный гепатит — это постепенно появилось в анализах крови. Низкий уровень тромбоцитов. Потом стала появляться желтуха, зуд, становилось все хуже“, — рассказал Rus.LSM.lv Алекс Маркус Балодис.

Самое страшное случилось два года назад, когда Алексу исполнилось 18 лет. „Было много обследований, и меня поставили в очередь в Латвии на пересадку печени“, — говорит он. Но очередь стояла на месте, а врачи не могли предложить никакой альтернативы. Тогда Алекс нашел другой вариант — пересадить печень от живого донора за границей.

Для проведения операции Гамбургская клиника потребовала форму S2,гарантию того, что стоимость операции покроет латвийское государство. Стоимость операции составляла 300 тысяч евро.

К сожалению, брат Алекса не подошел в качестве донора, поэтому на его место вызвалась сестра Сандия Зелтиня. Проверки заняли много времени, но в июле врачи немецкой клиники одобрили Сандию.

„Сестра пошла первой. Через четыре часа я. Было волнение… как-то держался“, — говорит Алекс. „Я не сомневалась, что все будет хорошо“, — отмечает Сандия, которая уже полностью оправилась после операции. У нее взяли самую большую долю печени, но за три месяца она восстановилась почти на 100 процентов.

Восстановление Алекса было долгим. Он провел 11 дней в реанимации и 22 дня в дневном стационаре. У Алекса было повреждено легкое и именно в этот момент на помощь пришли деньги из фонда Ziedot.lv. „Хочу сказать большое спасибо всем, кто жертвовал деньги. И призываю зайти на сайт Ziedot.lv. Может, вы хотите кому-то помочь?“ — говорит Алекс.

Сестра Алекса надеется, что брат сможет жить полноценной, здоровой жизнью. В будущем молодой человек планирует заняться программированием и его жизнь только начинается.