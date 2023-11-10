Шоубиз
10.11.2023, 08:15

ОБЗОР | От Санны Марин до Käärijä: известные финны заработали в этом году сотни тысяч евро. Смотрите, кто больше!

 
Sanna Marin ja Käärijä
Sanna Marin ja Käärijä
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

Налоговый департамент Финляндии обнародовал налоговые данные да прошлый год, поэтому все могут удовлетворить свой интерес и взглянуть, сколько известные финны заработали в 2022 году. Журнал Kroonika подготовил небольшой обзор заработков одних из самых известных финских знаменитостей.

Ранее мы писали про доходы финского фитнесс-блогера с эстонскими корнями Эрны Хуско за прошлый год. Теперь же можно их сравнить с другими знаменитыми финнами.

Санна Марин

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