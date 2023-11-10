10.11.2023, 08:15
ОБЗОР | От Санны Марин до Käärijä: известные финны заработали в этом году сотни тысяч евро. Смотрите, кто больше!
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia
Налоговый департамент Финляндии обнародовал налоговые данные да прошлый год, поэтому все могут удовлетворить свой интерес и взглянуть, сколько известные финны заработали в 2022 году. Журнал Kroonika подготовил небольшой обзор заработков одних из самых известных финских знаменитостей.
Ранее мы писали про доходы финского фитнесс-блогера с эстонскими корнями Эрны Хуско за прошлый год. Теперь же можно их сравнить с другими знаменитыми финнами.