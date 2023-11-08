На месте съемок фильма „Челюсти“ на серферов напала настоящая акула

Инцидент произошел на пляже в городе Истхэм, штат Массачусетс. Мужчины плавали на досках с веслами недалеко от места съемок фильма Стивена Спилберга „Челюсти“, в котором большая белая акула напала на отдыхающих. По словам одного из серферов, Рэя Траутса, он стоял на доске, когда заметил хищную рыбу. Акула плыла рядом с двоюродным братом мужчины, Питом Эмондом, который тоже занимался сапсерфингом.

Траутс рассказал, что в какой-то момент акула повернулась на бок, будто пытаясь схватить Эмонда за ногу. Он крикнул брату, что его преследует акула, и погрузил весло в воду позади хищной рыбы. Тогда та резко повернулась на него. „Я кричал Питу, чтобы он уходил и выбирался на берег, а акула кружила позади меня, очень агрессивная и возбужденная“, — говорит мужчина.

Спустя некоторое время Траутсу удалось выбраться на сушу. Оба серфера не получили никаких травм, однако были потрясены. „Я видел сотню белых акул во время серфинга, но этот случай занимает первое место среди всех встреч с ними“, — утверждает Траутс.