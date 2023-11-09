Юмор
09.11.2023, 13:04

ВИДЕО | „Нерусский, без кусочка конца“: Семен Слепаков исполнил пародийную песню

 
Семен Слепаков
Семен Слепаков
ФОТО: Youtube

Комик Семен Слепаков в подкасте Михаила Шаца исполнил пародию на песню „Я русский“ певца SHAMAN.

„Нерусский, не важна кровь отца; Нерусский, без кусочка конца; Нерусский, мне не повезло; Нерусский, я всемирное зло“, — спел в припеве исполнитель.

Он также определил черты, которые якобы отличают его от русского человека — надевать шапку на морозе, переходить дорогу на зеленый свет даже ночью, не пить по будням и раз в год проверять простату у врача.

„Нерусский. Прямо скажем — еврей. Для многих даже хуже чем гей“ — грустно иронизирует автор.

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