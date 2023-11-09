ВИДЕО | „Нерусский, без кусочка конца“: Семен Слепаков исполнил пародийную песню

„Нерусский, не важна кровь отца; Нерусский, без кусочка конца; Нерусский, мне не повезло; Нерусский, я всемирное зло“, — спел в припеве исполнитель.

Он также определил черты, которые якобы отличают его от русского человека — надевать шапку на морозе, переходить дорогу на зеленый свет даже ночью, не пить по будням и раз в год проверять простату у врача.