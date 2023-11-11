11.11.2023, 09:00
Как красивые гости зажигали на Таллиннской неделе моды? Смотрите передачу „Стиль жизни“
ФОТО: Erakogu
Смотрите продолжение невероятной атмосферы Таллиннской недели моды в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 12 ноября в 11:00 и 22:00 на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями вновь отправимся Tallinn Fashion Week 2023 и увидим новые коллекции известных дизайнеров, узнаем последние модные новости от JK Club Models, а также яркие стильные тренды от Glanz & Glamuur!
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!