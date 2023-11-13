ГАЛЕРЕЯ | Так жарко в Т1 не было давно! Смотри, что творилось в ТЦ в их праздничный день

На праздничном концерте выступали Таня Михайлова с группой и десять финалистов шоу „Эстония ищет суперзвезду“, а неуловимая гонщица Кейти Мейер очаровала публику зрелищным мотошоу.

Также выступили Tantsugeen, Школа танцев D7, Arte do Brasil Capoeira и школа барабанщиков Muteki TAIKO. День завершили неожиданные гости из Швеции: A-MEN с Анной Салене, снимавшие на сцене Т1 материалы для нового шведского музыкального фильма.

Серия концертов Т1 стартовала в 2022 году. В этом году в центре уже выступали Стефан, Лийс Лемсалу, Уку Сувисте, Стиг Ряста и Виктор Крон, а также Грете Пайя и Púr Múdd.

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