Читателя возмутил вопрос о прокремлёвском СМИ в кроссворде таллиннской газеты „Столица“: „Возникают серьезные сомнения относительно адекватности его публикации“

Михаил поделился с RusDelfi своим открытием – читателя смутил опубликованный в кроссворде газеты „Столица“ от 31 октября 2023 года вопрос про пропагандистский российский телеканал RT (ранее Russia Today). „Испытываю крайне смешанные чувства в связи с одним из последних выпусков газеты „Столица“, которая еженедельно приходит ко мне в почтовый ящик. Я - большой любитель кроссвордов и постоянно их разгадываю, даже бывает покупаю большие сборники в магазинах. В одном из последних выпусков газеты „Столица“ я обнаружил вопрос, который вызывает серьезные сомнения относительно адекватности его публикации в нынешней геополитической обстановке. Конкретно, меня смутил вопрос о кремлевском пропагандистском СМИ, который предлагался нам для отгадки: „Телеканал, главный редактор которого Маргарита Симоньян““, – сообщает Михаил.

„В условиях, когда обострены международные отношения, подобные вопросы касательно СМИ, спонсируемых Кремлем, особенно с явно выраженной оценкой, могут вносить негативные настроения и поддерживать стереотипы. Мне кажется, что подобные темы следует тщательно отбирать, учитывая их потенциальный вклад в формирование общественного мнения.

Я понимаю, что каждое издание имеет свою политическую позицию, но несмотря на это, важно подходить к публикации информации с должной осторожностью. Хотелось бы понять позицию редакторов „Столицы““, – подытоживает читатель.

Журналист RusDelfi направил запрос по данному вопросу главном редактору газеты „Столица“ Анне Гудым-Приходько:

„Спасибо, мы передали эту информацию составителю кроссворда.

Мы считаем, что наши читатели в равной степени с читателями портала RusDelfi осведомлены о существовании пропагандистских каналов, а также о той опасности, которую они несут. При необходимости читатели могут связаться с редакцией по контактам, указанным в каждом номере газеты“.

Уважаемые читатели, смутил бы вас такой вопрос в кроссворде? Считаете ли вы адекватным публиковать подобные вопросы в нынешнее время? Пишите ответы в комментариях!