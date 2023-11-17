„Я не жал руку Путину, он тогда был никем“: лидер эстонского преступного мира рассказал о жизни криминальной Эстонии 90-х

Почему Вы решили написать о своем криминальном прошлом?

Чтобы не забыть свое прошлое. Ведь с годами ты становишься все более слабоумным - это шутка! На самом деле я знаю историю, которую не знают другие люди, и если со мной что-то случится, то в истории образуется дыра. Тридцать лет назад мы жили в огромной империи, и считалось, что она будет существовать вечно. В один прекрасный день все рухнуло, и наступил хаос. Не было ни полиции, ни милиции, ни правительства, образовалась пустота - вакуум. Определенные группы обрели влияние, и их лидеры образовали мафиозный стол, за которым решалось будущее России. Будучи единственным нерусским за этим столом, я видел всю эту систему изнутри. Во главе страны была поставлена серая мышка, оказавшаяся самой жестокой крысой из крысиного семейства - Путин. Он создал вокруг себя команду, и все те, кто ранее посадил его на трон, были убиты тем или иным жестоким способом.