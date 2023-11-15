Отыгрывали конфликт с гостем: в Эстонии выбрали лучшего администратора отеля - победитель едет в Ниццу!
На этой неделе состоялся конкурс на титул Лучшего администратора отеля Эстонии. Победитель отправится на международный конкурс в Ниццу. В течение двухдневного мероприятия кандидаты решали различные задачи, связанные с работой за стойкой регистрации гостей в отеле.
Конкурсные задания были как в письменной, так и в устной форме, а также в форме ролевой игры. Всем кандидатам сначала пришлось ответить на фиктивные отзывы или жалобы клиентов в письменной форме. Затем были представлены презентации на тему „Устойчивое и ответственное развитие отеля“, а также нужно было ответить на вопросы жюри. Важную часть в соревновании занимала ролевая игра, в ходе которой участники решали вопросы, возникающие у гостей отеля. При этом задание было построено таким образом, что было необходимо обслужить двух разных гостей с разными проблемами одновременно.
„Эта работа одновременно как эмоционально насыщенная, так и порой представляющая собой своеобразный вызов, поскольку возникает немало напряженных ситуаций. Умение решать сложные случаи выделяет настоящих профессионалов, которые развили свои навыки благодаря обучению и опыту работы, - говорит исполнительный директор Ассоциации отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла. - Хотя работа каждого отеля предполагает наличие множества отделов и звеньев, которые формируют впечатления посетителей, именно администратор за стойкой регистрации гостей является как первым, так и последним человеком в отеле, с которым общаются гости. Таким образом, во многом именно от него зависит, с каким настроением начинается и заканчивается пребывание гостя в отеле“.
Майдла добавила, что на конкурсе лучших администраторов участвовали именно те люди, которые нашли свое призвание и отточили свои навыки обслуживания настолько, что не побоялись испытать свои возможности в соревновании. „Я рада, что после нескольких сложных лет мы снова видим много сильных участников. Я уверена, что мы отправим на международный конкурс нашего лучшего кандидата,“ - подтвердила она.
„Когда наши члены постоянно развиваются и их опыт растет, также повышается общее качество эстонского гостеприимства,“ - объяснил необходимость момента соревнования в секторе председатель эстонской организации AICR (Международная ассоциация менеджеров фронт-офиса отелей) Элвис Йерманн. - Каждый день сотрудники отелей делают все возможное, чтобы предложить гостям незабываемые впечатления и, помимо этого, создать впечатление об эстонцах как о теплом и эмпатичном народе. Поэтому мы и впредь будем вкладывать силы в развитие работы отделов по приему гостей и прилагать усилия для того, чтобы посетители тепло вспоминали об Эстонии, выбирая следующее место для путешествия.“
Тройка победителей:
Samantha Volkova - Lydia Hotel
Emma Namnieks - Radisson Collection Hotel, Tallinn
Joonas Peegel - Antonius Hotel
В этом году соревнования проходили в отеле Radisson Collection Tallinn, так как кандидат от этого отеля стала победителем на прошлых соревнованиях. Трийн Няреп представляла Эстонию на международном конкурсе в Катаре в начале этого года. В этом году Трийн присутствовала на соревновании уже в качестве члена жюри. Вместе с Трийн выступления участников оценивали Kristi Tarik (Kuusalu Keskkooli direktor), Killu Maidla (Eesti Hotellide ja Restoranide Liit), Kaido Ojaperv (HMPHotellid OÜ) и Marju Tamre (Mövenpick Hotel Tallinn).
Мероприятие ЛУЧШИЙ АДМИНИСТРАТОР ФРОНТ-ОФИСА ОТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ 2023 поддержали Radisson Collection Hotel, Tallinn, ProIT, Siigur Restaurants, Tallink Grupp, EHRL, Bestwine, Liviko, Palace Hotel Tallinn, a member of Radisson Individuals.
AICR Эстония (Международная ассоциация менеджеров фронт-офиса отелей) - это организация, объединяющая управляющих отелей Эстонии, управляющих фронт-офисом и администраторов. Международная AICR была основана в 1964 году и на сегодняшний день распространена по всему миру, предоставляя поддержку и профессиональную сеть для менеджеров по приему гостей и работников службы приема гостей в 15 различных странах.
EHRL, или Союз отелей и ресторанов Эстонии, является организацией, представляющей интересы компаний, работающих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В состав Союза входит почти 200 компаний или их объединений, включая школы, обучающие гостиничному и ресторанному делу. EHRL является учредителем Центрального Союза Работодателей Эстонии и с 1993 года входит в Ассоциацию отелей и ресторанов Европейского союза HOTREC.