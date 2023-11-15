Отыгрывали конфликт с гостем: в Эстонии выбрали лучшего администратора отеля - победитель едет в Ниццу!

Конкурсные задания были как в письменной, так и в устной форме, а также в форме ролевой игры. Всем кандидатам сначала пришлось ответить на фиктивные отзывы или жалобы клиентов в письменной форме. Затем были представлены презентации на тему „Устойчивое и ответственное развитие отеля“, а также нужно было ответить на вопросы жюри. Важную часть в соревновании занимала ролевая игра, в ходе которой участники решали вопросы, возникающие у гостей отеля. При этом задание было построено таким образом, что было необходимо обслужить двух разных гостей с разными проблемами одновременно.

„Эта работа одновременно как эмоционально насыщенная, так и порой представляющая собой своеобразный вызов, поскольку возникает немало напряженных ситуаций. Умение решать сложные случаи выделяет настоящих профессионалов, которые развили свои навыки благодаря обучению и опыту работы, - говорит исполнительный директор Ассоциации отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла. - Хотя работа каждого отеля предполагает наличие множества отделов и звеньев, которые формируют впечатления посетителей, именно администратор за стойкой регистрации гостей является как первым, так и последним человеком в отеле, с которым общаются гости. Таким образом, во многом именно от него зависит, с каким настроением начинается и заканчивается пребывание гостя в отеле“.

Майдла добавила, что на конкурсе лучших администраторов участвовали именно те люди, которые нашли свое призвание и отточили свои навыки обслуживания настолько, что не побоялись испытать свои возможности в соревновании. „Я рада, что после нескольких сложных лет мы снова видим много сильных участников. Я уверена, что мы отправим на международный конкурс нашего лучшего кандидата,“ - подтвердила она.