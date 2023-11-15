Американский пилот-наркоман едва не угробил пассажирский самолет
Новость не для аэрофобов: американский пилот попытался в воздухе отключить двигатели самолета с 83 пассажирами и членами экипажа на борту. А всему виной — галлюцинации после употребления наркотиков, — предостерегает Super.
44-летний пилот авиакомпании Alaska Airlines Джозеф Эмерсон принял психоделические грибы за два дня до полета из Эверетта (штат Вашингтон) в Сан-Франциско — таким способом он решил почтить память своего лучшего друга. Но это, по словам мужчины, только ухудшило его и без того хрупкое психологическое состояние.
До этого Эмерсон уже несколько месяцев боролся с депрессией, а перед полетом не спал в течение 40 часов. В общем, нетрудно представить, в каком состоянии он занял откидное сиденье в кабине пассажирского самолета (в тот день он летел как дополнительный пилот, не выполняющий обязанностей на рейсе). Уже в небе мужчина потерял ощущение реальности, его охватили галлюцинации и паранойя. „Я подумал: „Я что, мертв? Это ад?““, — рассказал Эмерсон изданию New York Times. Остановить паническую атаку он решил нестандартным способом — обрушив самолет со всеми его пассажирами. „Я думал, что если заглушу оба двигателя, то самолет начнет падать и прямо перед крушением я проснусь“, — объяснил он в интервью, которое дал из-за решетки в ожидании суда.
К счастью, воплотить в жизнь свой страшный план Джозеф не успел. В какой-то момент к нему вернулось сознание и он предупредил стюардессу: „Вам нужно надеть на меня наручники прямо сейчас, иначе произойдет что-то плохое“. И хотя сразу после этого он все же попытался отключить двигатели, экипаж смог усмирить мужчину и вывести его из кабины. Но даже когда самолет заходил на экстренную посадку в аэропорту Орегона, Эмерсон попытался открыть аварийный выход и выпрыгнуть из самолета, думая, что так сможет проснуться.
Как только самолет сел, мужчину арестовали. Сейчас он ждет суда по 83 обвинениям в покушении на убийство пассажиров и членов экипажа самолета. Но пилот виновным себя не признает, объясняя, что не собирался причинять кому-либо вред, а лишь пытался выйти из галлюциногенного состояния: „Я в ужасе от того, что эти действия поставили под угрозу жизни других людей и мою собственную. Команда попала в ситуацию, для которой нет никакого руководства или специальной процедуры“.
Он также рассказал, что до этого инцидента не обращался за помощью из-за своих психологических проблем, потому что боялся потерять лицензию пилота. Но теперь, очевидно, этот страх точно воплотится в реальность. „Я не думаю, что когда-нибудь снова буду летать“, — подвел итог Джозеф Эмерсон. И нам хочется верить, что в этом он прав.