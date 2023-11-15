Американский пилот-наркоман едва не угробил пассажирский самолет

44-летний пилот авиакомпании Alaska Airlines Джозеф Эмерсон принял психоделические грибы за два дня до полета из Эверетта (штат Вашингтон) в Сан-Франциско — таким способом он решил почтить память своего лучшего друга. Но это, по словам мужчины, только ухудшило его и без того хрупкое психологическое состояние.

До этого Эмерсон уже несколько месяцев боролся с депрессией, а перед полетом не спал в течение 40 часов. В общем, нетрудно представить, в каком состоянии он занял откидное сиденье в кабине пассажирского самолета (в тот день он летел как дополнительный пилот, не выполняющий обязанностей на рейсе). Уже в небе мужчина потерял ощущение реальности, его охватили галлюцинации и паранойя. „Я подумал: „Я что, мертв? Это ад?““, — рассказал Эмерсон изданию New York Times. Остановить паническую атаку он решил нестандартным способом — обрушив самолет со всеми его пассажирами. „Я думал, что если заглушу оба двигателя, то самолет начнет падать и прямо перед крушением я проснусь“, — объяснил он в интервью, которое дал из-за решетки в ожидании суда.

К счастью, воплотить в жизнь свой страшный план Джозеф не успел. В какой-то момент к нему вернулось сознание и он предупредил стюардессу: „Вам нужно надеть на меня наручники прямо сейчас, иначе произойдет что-то плохое“. И хотя сразу после этого он все же попытался отключить двигатели, экипаж смог усмирить мужчину и вывести его из кабины. Но даже когда самолет заходил на экстренную посадку в аэропорту Орегона, Эмерсон попытался открыть аварийный выход и выпрыгнуть из самолета, думая, что так сможет проснуться.