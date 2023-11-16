ВИДЕООПРОС | На сигареты в месяц уходит 250 евро. Сильно бьет по кошельку, планирую бросить

Участвующая в опросе женщина к курению относится нормально, отмечая, что сама курит.

Молодой человек рассказывает, что курит давно, но сейчас, в последние два года, нечасто, „по утрам“. Уменьшил количество выкуренных сигарет, потому что „нет потребности“. По словам молодого человека, появились электронные сигареты, и „заменили табачные“. Также опрошенный считает, что сейчас общество стало менее толерантно к тем, кто курит. „Люди более негативно относятся, большинство моих знакомых в обществе стараются меньше употреблять сигареты и заменяют „электронками“.

„Некоторым людям курение помогает справиться со стрессом, у некоторых просто в привычку вошло, и не могут бросить, - рассказывает еще один опрошенный и делится, что в месяц тратит на сигареты в среднем 250 евро. - Как раз планирую бросить из-за этого, сэкономленные деньги хочу вложить в общее дело с другом“.

Подробности - в нашем видеоопросе!

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