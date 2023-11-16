Фитнес со счастливым окончанием: таллиннка предложила клиенту завершить тренировку нестандартным способом(9)
Похоже, в мире фитнеса появилась новая тенденция - фитнес со счастливым окончанием. Во всяком случае, один джентльмен лет пятидесяти недавно пережил необычный опыт, которым и поделился с редакцией. По рекомендации коллеги с работы он обратился к частному фитнес-инструктору-женщине, чтобы подтянуть мышцы и привести себя в форму, но процедура приняла совершенно иной оборот, пишет Nelly Teataja
Конечно, коллега не предупредил Лаури (имя изменено - прим. ред.), что такая частная тренировка может обернуться чем-то другим, гораздо более интересным. Он лишь отметил, что тренер - очень красивая, умная женщина лет тридцати, с большим опытом, которая, конечно же, следит за своей внешностью и фигурой, регулярно посещает тренажерный зал.
Физическая форма нуждалась во внимании
Поскольку физическая форма Лаури нуждалась в „корректировке“, он был не против физических нагрузок. Утренней зарядки ему стало недостаточно для поддержания себя в форме, поэтому он решил записаться на занятие к частному тренеру, чтобы приобрести несколько новых полезных навыков. Попасть к специалисту оказалось не так-то просто, поскольку записываться на прием нужно было заблаговременно, а специалист по фитнесу принимал всего несколько человек в день.
Как только контакт с тренером был установлен, незадолго до запланированной тренировки ему пришло игривое SMS-сообщение: „Хочешь потренироваться с загорелой девушкой? Тогда приходи в указанное время. Возьми с собой подходящую одежду для тренировок и не забудь деньги“.
Частная тренировка в изысканной квартире
Лаури не помнит точного адреса, но частная тренировка проходила в современном многоквартирном доме где-то в районе Виру Кескус и Хобуяамаа. Квартира, в которой тренер ждала Лаури оказалась очень уютной и стильной.
На полу был расстелен большой зеленый коврик, на котором было достаточно места для выполнения различных упражнений вдвоем. Фоном играла подходящая музыка, не слишком напряженная, слегка расслабляющая, как потом отметил Лаури.
Профессионал своего дела
К большому удивлению Лаури, инструктор оказалась действительно очень милой, в отличной форме и профессионалом своего дела. Несмотря на то, что она была русской, родом из Ида-Вирумаа, она свободно говорила по-эстонски.
Она представилась Светланой (имя изменено - прим. ред.) и без лишних слов приступила к делу.
Сначала она продемонстрировала комплекс упражнений в положении лежа, затем на спине, и стоя. Некоторые из них показались Лаури очень сложными. Затем тренер попросила Лаури как можно точнее повторить все упражнения, а на третьем этапе предложила ему встать рядом, чтобы выполнить параллельные движения в паре.
Так как тренер была стройной и в довольно привлекательной спортивной одежде, у тренирующегося в какой-то момент возникла, мягко говоря, „легкая эрекция“. Фитнес-инструктор, конечно же, этого не упустила и добродушно ухмыльнулась.
Неожиданное предложение
Когда тренировка, длившаяся около получаса или чуть больше, закончилась, тренер вдруг сделала Лаури совершенно неожиданное предложение: „Не хочешь ли ты испытать что-то более захватывающее и приятное? Например, эротический массаж „тело к телу“. Мы можем сделать это прямо здесь, на коврике, но, конечно, тебе придется заплатить мне дополнительные деньги. И сначала примите душ“, - плавно перевела она тему с тренировки в эротическую плоскость.
Поскольку она была очень соблазнительна, а Лаури только получил зарплату, он не смог устоять перед искушением. Фитнес-тренировка с эротическим массажем обошлись ему в сто евро, но Лаури не пожалел. Оно того стоило.
Во время массажа Света обнажила грудь, но оставила „сексуальные белые трусики“. Сам массаж длился не более четверти часа, нежные прикосновения и ласки женщины быстро довели Лаури до яркой кульминации.
Чай и сладости
После полного обслуживания Света предложила ему чашку чая со сладостями, они проболтали о погоде и стране не менее часа, спешить было некуда...
Когда, наконец, Лаури спросил, можно ли начать заниматься с ней регулярно, за сколько дней нужно записываться и можно ли получить карту клиента со скидкой, тренер начала смеяться: „Посмотрим. Я не могу обещать ничего определенного. Присылайте SMS или звоните“, - скромничала фитнес-тренер.
В любом случае, Лаури надеется, что после следующей зарплаты ему удастся вновь записаться на эту инновационную фитнес-тренировку.