Фитнес со счастливым окончанием: таллиннка предложила клиенту завершить тренировку нестандартным способом

Конечно, коллега не предупредил Лаури (имя изменено - прим. ред.), что такая частная тренировка может обернуться чем-то другим, гораздо более интересным. Он лишь отметил, что тренер - очень красивая, умная женщина лет тридцати, с большим опытом, которая, конечно же, следит за своей внешностью и фигурой, регулярно посещает тренажерный зал.

Физическая форма нуждалась во внимании

Поскольку физическая форма Лаури нуждалась в „корректировке“, он был не против физических нагрузок. Утренней зарядки ему стало недостаточно для поддержания себя в форме, поэтому он решил записаться на занятие к частному тренеру, чтобы приобрести несколько новых полезных навыков. Попасть к специалисту оказалось не так-то просто, поскольку записываться на прием нужно было заблаговременно, а специалист по фитнесу принимал всего несколько человек в день.

Как только контакт с тренером был установлен, незадолго до запланированной тренировки ему пришло игривое SMS-сообщение: „Хочешь потренироваться с загорелой девушкой? Тогда приходи в указанное время. Возьми с собой подходящую одежду для тренировок и не забудь деньги“.

Частная тренировка в изысканной квартире

Лаури не помнит точного адреса, но частная тренировка проходила в современном многоквартирном доме где-то в районе Виру Кескус и Хобуяамаа. Квартира, в которой тренер ждала Лаури оказалась очень уютной и стильной.

На полу был расстелен большой зеленый коврик, на котором было достаточно места для выполнения различных упражнений вдвоем. Фоном играла подходящая музыка, не слишком напряженная, слегка расслабляющая, как потом отметил Лаури.

Профессионал своего дела

К большому удивлению Лаури, инструктор оказалась действительно очень милой, в отличной форме и профессионалом своего дела. Несмотря на то, что она была русской, родом из Ида-Вирумаа, она свободно говорила по-эстонски.

Она представилась Светланой (имя изменено - прим. ред.) и без лишних слов приступила к делу.