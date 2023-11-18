В Южной Корее запретят употреблять в пищу мясо собак

Ответственный за политический курс партии парламентарий Ю Ый Дон сказал, что Южной Корее „пора прекратить практику употреблять в пищу собачье мясо“. Среди причин появления законопроекта политик назвал увеличение числа домашних животных у корейцев, а также то, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны. Дон добавил, что партия сделает все возможное, чтобы его приняли уже в 2024 году.

Законопроект предусматривает запрет на забой собак и продажу их мяса. Собак также исключат из категории домашнего скота. Предполагается, что закон вступит в силу в 2027 году. Депутат подчеркнул, что в случае успеха правительство планирует учредить программы финансовой помощи для владельцев ферм, где выращивают собак на мясо, а также связанных с ними мясокомбинатов и ресторанов, чтобы владельцы могли без ущерба закрыть бизнес и заняться чем-то другим.

Зоозащитники с энтузиазмом восприняли инициативу „Гражданской силы“. Они уже давно агитировали за отказ от употребления в пищу собачьего мяса. В Южной Корее в настоящее время около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьютерских компаний и 1600 ресторанов, в меню которых есть блюда из собак.

В 2022 году результаты опроса общественного мнения показали, что 64 процента жителей страны выступают против собачьего мяса и лишь восемь процентов граждан ели собачье мясо. С 2015 года последний показатель упал на 19 процентов.