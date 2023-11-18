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18.11.2023, 15:57

Все о Рижской неделе моды - в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“

 
ФОТО: Erakogu

Рижская неделя моды 2023 в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 19 ноября в 11:00 и 22:30 на TV3+!

В новом выпуске программы вместе с телезрителями отправимся на открытие нового модного сезона Riga Fashion Week 2023 и увидим новые коллекции европейских дизайнеров.

Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!

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