18.11.2023, 15:57
Все о Рижской неделе моды - в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“
ФОТО: Erakogu
Рижская неделя моды 2023 в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 19 ноября в 11:00 и 22:30 на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями отправимся на открытие нового модного сезона Riga Fashion Week 2023 и увидим новые коллекции европейских дизайнеров.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!