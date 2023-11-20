ВИДЕО | Запахло жареным: в Котле культуры прошел поварской конкурс – победители получили умопомрачительные призы

Павел Гурьянов, председатель жюри, и по совместительству, победитель конкурса „Повар года Эстонии 2013“ раскрыл несколько секретов того, как работают на подобных конкурсах судьи. „За сегодняшний вечер надо попробовать 18 конкурсных блюд! Это очень много, поэтому есть свои правила и хитрости. Сначала жюри оценивает подачу блюда визуально: все ли красиво выглядит, все ли свежо, все ли ты хочешь попробовать. Потом повара нюхают – если блюдо имеет хороший запах, то это признак хорошего вкуса. Восемьдесят процентов вкуса – это запах! Затем ты пробуешь технически каждую составляющую блюда – каждую деталь отдельно. Все, что ты видишь в меню, должно присутствовать на тарелке, если чего-то нет, то это минус баллы. Затем ты пробуешь все вместе - смотришь, как это сочетается. Ты не ешь все блюдо, ты пробуешь по чуть-чуть, не больше одной вилки. После каждого блюда необходимо пробовать воду, чтобы рецепторы были чистыми“, - раскрыл некоторые профессиональные секреты председатель жюри.