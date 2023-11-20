ВИДЕО | Запахло жареным: в Котле культуры прошел поварской конкурс – победители получили умопомрачительные призы
В субботу 18 ноября, в таллиннском Котле культуры в рамках фестиваля „Вкусная Эстония“ состоялся конкурс „Tallink Шеф-повар 2023“, в котором приняли участие лучшие повара группы компаний Tallink в сотрудничестве с Эстонским союзом шеф-поваров. Журналист RusDelfi заглянула на огонек и узнала, ради чего были наточены ножи и отглажены кители.
В конкурсе „Tallink Шеф-повар 2023“ приняли участие шесть команд: по два шеф-повара с кораблей Baltic Queen, Baltic Princess, Silja Serenade, Silja Symphony, а также объединенная команда кораблей Tallink Shuttle и объединенная команда отелей Tallink Hotels. После пяти часов напряженной борьбы на конкурсных кухнях шеф-поваром года 2023 от Tallink & Silja Line была признана команда поваров с корабля Baltic Princess в составе Антти Асикайнена и Йере Пулккинена под руководством шеф-повара Рику Алку. Второе место заняла команда Silja Serenade в составе Юкки Сало и Йони Юнтунена, а третье - команда Tallink Shuttle в составе Сигрид Йидас и Кейра Луйка.
Обладатели первого места и титула „Шеф-повар 2023“ от Tallink & Silja получили возможность поехать в Тронхейм (Норвегия) для просмотра европейского тура Bocuse D’Or 2024 в марте. Кроме того, команда-победительница получила в качестве вознаграждения ужин в знаменитом ресторане Speilsalen в Тронхейме, отмеченном звездой Мишлен. Повара, занявшие второе место, получили в подарок ужин в мишленовском ресторане 180° в Таллинне, и ночлег в отеле Tallink SPA. Обладатели третьего места были также награждены ужином, но уже в другом звездном ресторане - NOA Chef’s Hall в Таллинне, и тоже отдыхом в Tallink SPA Hotel. Кроме того, все победители конкурса получили в подарок кухонное оборудование от KitchenAid, Blendtec, Stollar и Laica.
„Победа в конкурсе - это невероятно приятное чувство, но оно далось нам нелегко“, - говорят Асикайнен и Пулккинен.
Победители конкурса уверены, что главное - это сохранять спокойствие во время соревнования и не забывать получать удовольствие от процесса. „Участие в конкурсе, особенно перед жюри такого высокого уровня, безусловно, достойный опыт“, - добавили лауреаты премии „Шеф-повар года Tallink & Silja Line“.
Конкурс поваров Tallink Group был организован с целью популяризации богатых кулинарных традиций региона Балтийского моря, особенно на ключевых для компании рынках Эстонии, Финляндии и Швеции, а также для продвижения культуры питания на судах Tallink, в гостиницах и ресторанах на берегу.
Конкурс оценивало международное жюри высокого уровня, в состав которого вошли судьи со всех стран Скандинавии, а также судья из Франции и, конечно, Эстонии.
Павел Гурьянов, председатель жюри, и по совместительству, победитель конкурса „Повар года Эстонии 2013“ раскрыл несколько секретов того, как работают на подобных конкурсах судьи. „За сегодняшний вечер надо попробовать 18 конкурсных блюд! Это очень много, поэтому есть свои правила и хитрости. Сначала жюри оценивает подачу блюда визуально: все ли красиво выглядит, все ли свежо, все ли ты хочешь попробовать. Потом повара нюхают – если блюдо имеет хороший запах, то это признак хорошего вкуса. Восемьдесят процентов вкуса – это запах! Затем ты пробуешь технически каждую составляющую блюда – каждую деталь отдельно. Все, что ты видишь в меню, должно присутствовать на тарелке, если чего-то нет, то это минус баллы. Затем ты пробуешь все вместе - смотришь, как это сочетается. Ты не ешь все блюдо, ты пробуешь по чуть-чуть, не больше одной вилки. После каждого блюда необходимо пробовать воду, чтобы рецепторы были чистыми“, - раскрыл некоторые профессиональные секреты председатель жюри.
Тренер сборной поварской команды отелей Tallink Анатолий Пиманов рассказал, что подготовка к конкурсу была весьма активной и напряженной: „Подготовка на самом деле не такая простая - у поваров разные смены, плюс получалось так, что надо было постоянно встречаться то у них в отеле, то у нас, но слава богу только километр расстояние между отелями, и мы справились“.
Марко Макке, руководитель отдела общественного питания Tallink Group признался, что последний раз подобный конкурс проводился больше десяти лет назад, но после увиденных результатов он пришел к выводу, что сделает подобные соревнования ежегодной традицией.
„Я благодарен всей команде Tallink Group, которая проделала огромную работу по организации этого конкурса, и благодарю всех наших хороших партнеров, которые внесли свой вклад в успех этого конкурса. Я также рад сообщить, что отныне конкурс поваров в рамках всей группы компаний будет проводиться ежегодно. Очень важна культура приготовления еды, а блюда победителей будут представлены в меню наших A la carte ресторанов“, - сказал Макке.