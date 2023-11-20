Михаилу Кылварту выскажут все в лицо: эстонский КВН подготовил мощную артиллерию для „прожарки“ мэра

26 ноября в 18:00 Центр русской культуры на три часа превратиться в место искрометного юмора, где шутки льются рекой, а глаза зрителей наливаются слезами от смеха. Ожидается не совсем обычная игра, а „Суперигра“, что означает – смешно и весело будет точно, ведь на сцену выйдут не только начинающие юмористы, но и матерые игроки КВН. Вишенкой вечера станет мэр Михаил Кылварт, которому, возможно, будет не до смеха, ведь ему готовится настоящая „прожарка“!