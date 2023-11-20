„Деда Мороза не существует!“: Кая Каллас попыталась украсть Рождество, но Ансип встал на защиту(44)
Кая Каллас на общем собрании Партии реформ поразила своих однопартийцев громким заявлением, публично высказав, что Деда Мороза не существует. На это отреагировал даже Андрус Ансип.
„Так же, как не существует Деда Мороза или бесплатных подарочных пакетов, не существует страны, которая получает деньги из других источников, кроме налогоплательщиков“, — огрызнулась Каллас перед изумленными членами партии. Странный разговор сразу дал о себе знать - Кая получила меньше голосов, чем другие кандидаты в правление Партии реформ. Она набрала 636 голосов, на предыдущих выборах, то есть в 2020 году, Каллас получила 984 голоса.
После такого яростного заявления Каллас проснулся даже Андрус Ансип, который, очевидно, почувствовал необходимость немедленно вмешаться. „Дед Мороз существует. Он приходит к нам каждый год. Я сам, дети и внуки пели ему, читали стихи и получали от него подарки. Я верю, что он придет снова. Ждем“, - написал Ансип в своем аккаунте X (Twitter).