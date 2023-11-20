„Деда Мороза не существует!“: Кая Каллас попыталась украсть Рождество, но Ансип встал на защиту

„Так же, как не существует Деда Мороза или бесплатных подарочных пакетов, не существует страны, которая получает деньги из других источников, кроме налогоплательщиков“, — огрызнулась Каллас перед изумленными членами партии. Странный разговор сразу дал о себе знать - Кая получила меньше голосов, чем другие кандидаты в правление Партии реформ. Она набрала 636 голосов, на предыдущих выборах, то есть в 2020 году, Каллас получила 984 голоса.