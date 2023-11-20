Она терроризирует нашу семью: Тыну пожаловался, что теща тайком выпила его пиво якобы в „воспитательных“ целях

Теща Тыну Улле (66 лет) живет в деревне, в 80 километрах от дома дочери. Летом она вышла на пенсию и с тех пор часто бывает в доме молодых. „Слишком часто“, - ворчит Тыну. По его словам, Улле приезжает к ним почти каждые выходные, превращая их выходной в напряженный рабочий день. „Она ходит по квартире и учит жизни, а то и вовсе критикует всё прямо с дивана! Она знает, как воспитывать детей, как убирать в доме, как общаться с соседями, что купить в магазине и так далее! А сама ничего не делает! Однажды у нас с Анне закончились всяческие силы настолько, что мы оба убежали в спальню и кричали в матрасы“, - вспоминает Тыну.

Где пиво?

Когда Улле наконец начинает выбирать автобусный рейс и уезжает, семья испытывает блаженное чувство облегчения. В прошлые выходные Тыну успел запастись шестью банками пива, чтобы облегчить стресс после посещения тещи. Две банки он поставил в холодильник, а четыре - подальше от глаз детей, в нижний кухонный шкаф, за большими кастрюлями и сковородками.

В субботу вечером Тыну выпил две банки пива и пошел за следующей, но в шкафу не осталось ни капли! „Я спросил у Анне, не переставляла ли она их куда-нибудь, но она ничего не знала об этом. Тогда он воскликнул: „Черт! Она постоянно роется в наших вещах!“- вздыхает зять. Тыну позвонил Улле, чтобы узнать, куда она дела пиво. Ответ заставил беднягу потерять дар речи.

Езжай в Висмари на уколы!

„Она сказала мне, что выпила их все, пожертвовав собой, потому что нехорошо, когда родители так много пьют на глазах у маленьких детей! Она начала заводить шарманку, что очень переживает, что я прячу спиртное в квартире, поэтому мне надо ехать в Висмари и делать антиалкогольный укол, который не даст мне пить полтора года“, - описывает он односторонний разговор с тещей.