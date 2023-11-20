Она терроризирует нашу семью: Тыну пожаловался, что теща тайком выпила его пиво якобы в „воспитательных“ целях(7)
Теща Тыну Улле (66 лет) живет в деревне, в 80 километрах от дома дочери. Летом она вышла на пенсию и с тех пор часто бывает в доме молодых. „Слишком часто“, - ворчит Тыну. По его словам, Улле приезжает к ним почти каждые выходные, превращая их выходной в напряженный рабочий день. „Она ходит по квартире и учит жизни, а то и вовсе критикует всё прямо с дивана! Она знает, как воспитывать детей, как убирать в доме, как общаться с соседями, что купить в магазине и так далее! А сама ничего не делает! Однажды у нас с Анне закончились всяческие силы настолько, что мы оба убежали в спальню и кричали в матрасы“, - вспоминает Тыну.
Где пиво?
Когда Улле наконец начинает выбирать автобусный рейс и уезжает, семья испытывает блаженное чувство облегчения. В прошлые выходные Тыну успел запастись шестью банками пива, чтобы облегчить стресс после посещения тещи. Две банки он поставил в холодильник, а четыре - подальше от глаз детей, в нижний кухонный шкаф, за большими кастрюлями и сковородками.
В субботу вечером Тыну выпил две банки пива и пошел за следующей, но в шкафу не осталось ни капли! „Я спросил у Анне, не переставляла ли она их куда-нибудь, но она ничего не знала об этом. Тогда он воскликнул: „Черт! Она постоянно роется в наших вещах!“- вздыхает зять. Тыну позвонил Улле, чтобы узнать, куда она дела пиво. Ответ заставил беднягу потерять дар речи.
Езжай в Висмари на уколы!
„Она сказала мне, что выпила их все, пожертвовав собой, потому что нехорошо, когда родители так много пьют на глазах у маленьких детей! Она начала заводить шарманку, что очень переживает, что я прячу спиртное в квартире, поэтому мне надо ехать в Висмари и делать антиалкогольный укол, который не даст мне пить полтора года“, - описывает он односторонний разговор с тещей.
„Я просто повесил трубку. То прекрасное чувство легкости и облегчения, которое ненадолго возникло после двух банок пива и отъезда тещи, засосало в черную дыру. Как будто меня облили жидким дерьмом, вся отвратительная энергетика тещи вернулась в десятикратном размере. Такое ощущение, что эта чертова сука прошлась по каждой комнате и заглянула во все ящики! Черт, она даже мое пиво с собой прихватила!“.
Ко всему прочему, магазины на тот момент уже были закрыты, Elva Olerex находится слишком далеко, чтобы идти туда пешком, а за руль машины после двух банок пива садиться было никак нельзя.
Зловещий секретный план
После разговора Тыну переполняли эмоции настолько, что он был бы рад заорать и разбить какие-нибудь вещи. Однако из-за детей он снова пошел в спальню и закричал в подушку, как никогда раньше.
Поскольку теща вскоре неизбежно снова навестит их, зятю в голову лезли всевозможные мысли мести. Он даже подумывал о ловушке: Тыну запланировал купить большую пластиковую бутылку крепкого пива, помочиться в нее и спрятать. „Пейте на здоровье, дорогая теща. Может, после этого мамочка будет реже нас здесь учить жизни, тусуясь на моем диване с моим пивом“, - дьявольски смеется зять, рассказывая о своих мыслях.
В то же время он признает, что, не осмелится сделать такое. Из-за детей. Кричать от боли в подушку в спальне — неплохая идея, по-крайне мере даже лучше, чем выпить шесть банок светлого пива.