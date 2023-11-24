Закрыл двери и уехал: водитель LuxExpress забыл таллиннку на границе

По словам женщины, до определенного момента поездка протекала хорошо: российскую границу они прошли быстро, однако, на эстонской стороне произошел неожиданный поворот событий. В ходе досмотра багажа у пассажирки были обнаружены сладкие сувениры, что привело к требованию пограничников задекларировать товар и уплатить налог. Женщина оформила декларацию и весь процесс занял не более 10 минут, однако это время, проведенное на эстонской границе, стало для нее решающим.

После завершения досмотра пассажирка обнаружила, что ее автобус (№759) исчез. Она сообщила сотрудникам границы о ситуации, но получила лишь удивленные взгляды. Пограничники сказали, что обычно водитель проверяет присутствие всех пассажиров в салоне и только потом, убедившись, что все прошли контроль, уезжает, но в данном случае этого не произошло. Хотя подобные случаи уже и случались.