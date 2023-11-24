24.11.2023, 08:30
Закрыл двери и уехал: водитель LuxExpress забыл таллиннку на границе(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию портала Bublik написала расстроенная клиентка автобусной компании Lux Express. Женщина, приобретшая проездной билет за 45 евро, оказалась в неприятной ситуации: „Я вышла, но не нашла своего автобуса“.
По словам женщины, до определенного момента поездка протекала хорошо: российскую границу они прошли быстро, однако, на эстонской стороне произошел неожиданный поворот событий. В ходе досмотра багажа у пассажирки были обнаружены сладкие сувениры, что привело к требованию пограничников задекларировать товар и уплатить налог. Женщина оформила декларацию и весь процесс занял не более 10 минут, однако это время, проведенное на эстонской границе, стало для нее решающим.