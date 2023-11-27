ГАЛЕРЕЯ 18+ | В Alexela влажно было не только на сцене: в Таллинне прошло супер горячее мужское шоу

Cвет погас и первые ноты музыки наполнили зал. Атмосфера напряженности и ожидания усилилась, обещая невероятное зрелище.

На сцене появились шоумены Sixx Paxx, воплощая в себе все черты глянцевых мужчин: силу, страсть, харизму. Их манеры и движения тут же завоевали сердца таллиннок, создавая атмосферу, наполненную чувственностью и вожделением.

„Это было а***нно, мы с подругой кайфанули. У меня болит челюсть, так как я часто сидела разинув рот. Каждое выступление – это какой-то новый этап удивления и восторг, – поделилась эмоциями Екатерина после шоу. – Никогда в жизни мужчины при мне столько раз не срывали белье“.

В зале присутствовали женщины абсолютно всех возрастов: от совсем молоденьких девушек, до статных дам почтенного возраста, и практически каждая из них визжала от восторга, танцевала и снимала шоу на телефон.

В программе помимо танцев присутствовало активное взаимодействие со зрителем – очень много вызывали людей из зала. Особенно старались не обделить вниманием тех, у кого был день рождения, девичник или даже тех, кто недавно пережил разрыв.

„На удивление, очень классное шоу. Я не фанатка мужского стриптиза, но тут все было продумано - не пошло, современно, стильно. Понравилось, что было очень много интерактива“, – рассказала о своих впечатлениях Алла.

Помимо песен и танцев зрителей концерта привел в восторг номер с душем – влажные мужчины с накаченными телами мокли под струями воды, будоражив воображение дам ни на шутку. Капли долетали на разгоряченных женщин так, что влажно было не только на сцене, но и в зале.