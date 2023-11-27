ВИДЕО | Михаил Кылварт устроил молодому поколению ликбез: „Бюджет не режут, а пилят“

Зрители были свидетелями остроумных реплик, неожиданных шуток и веселых моментов, создававших неповторимую атмосферу смеха и радости. Участники соревновались не только за звание лучших в остроумии, но и за сердца зрителей, стараясь завоевать их веселыми и нестандартными подходами к юмору.

Особое внимание было уделено относительно новому формату в мире юмора - „прожарке“. На этот раз под острые языки юмористов попал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Юмористы Данила Ольховиков, Антон Быков, Маргарита Тислер, Виктор Ясска и Андрей Солнцев прошлись по всем сферам жизни Михаила. Например, комик Андрей Солнцев пошутил: „На работе Михаил чувствует себя как дома, потому что, что у него в семье, что в Центристской партии сейчас примерно одинаковое количество человек“. „Жена Михаила - Анастасия Коваленко, взяла двойную фамилию, сейчас она Анастасия Коваленко-Кылварт. Даже не Кылварт-Коваленко. У меня есть единственный вариант почему так случилось - просто осталось слишком много нерозданных ручек, на которых написано Анастасия Коваленко“, - продолжал разогревать интерес публики юморис.

Однако не только молодыми комиками един КВН. Неожиданным моментом вечера стал выход политика Вадима Белобровцева, который тоже решился продемонстрировать свое остроумие:

„Я про домашних любимцев и глаза шутить не буду, но поздравляю с первой прожаркой на русском языке. Если кто не знает, то Михаила на эстонском языке прожаривают каждый второй четверг в горсобрании, а вот на русском еще не было, - начал депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев. - Вспоминая мэрию, там уже давно предлагают назвать какую-нибудь из улиц Таллинна именем Михаила Кылварта, но сам Михаил считает это неуместным. Он просто ждет, когда сможет назвать своим именем весь город - Кылварт linn , например“