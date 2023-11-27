ВИДЕО | Михаил Кылварт устроил молодому поколению ликбез: „Бюджет не режут, а пилят“(5)
26 ноября в Центре русской культуры произошло захватывающее событие - суперигра „Лиги юмора“. В этом зрелищном состязании в остроумии и находчивости сошлись две сильные команды: сборная команда эстонских звезд и сборная команда молодых и амбициозных юмористов. Вишенкой на торте для гостей вечера стала „прожарка“ мэра Таллинна Михаила Кылварта.
Зрители были свидетелями остроумных реплик, неожиданных шуток и веселых моментов, создававших неповторимую атмосферу смеха и радости. Участники соревновались не только за звание лучших в остроумии, но и за сердца зрителей, стараясь завоевать их веселыми и нестандартными подходами к юмору.
Особое внимание было уделено относительно новому формату в мире юмора - „прожарке“. На этот раз под острые языки юмористов попал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Юмористы Данила Ольховиков, Антон Быков, Маргарита Тислер, Виктор Ясска и Андрей Солнцев прошлись по всем сферам жизни Михаила. Например, комик Андрей Солнцев пошутил: „На работе Михаил чувствует себя как дома, потому что, что у него в семье, что в Центристской партии сейчас примерно одинаковое количество человек“. „Жена Михаила - Анастасия Коваленко, взяла двойную фамилию, сейчас она Анастасия Коваленко-Кылварт. Даже не Кылварт-Коваленко. У меня есть единственный вариант почему так случилось - просто осталось слишком много нерозданных ручек, на которых написано Анастасия Коваленко“, - продолжал разогревать интерес публики юморис.
Однако не только молодыми комиками един КВН. Неожиданным моментом вечера стал выход политика Вадима Белобровцева, который тоже решился продемонстрировать свое остроумие:
„Я про домашних любимцев и глаза шутить не буду, но поздравляю с первой прожаркой на русском языке. Если кто не знает, то Михаила на эстонском языке прожаривают каждый второй четверг в горсобрании, а вот на русском еще не было, - начал депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев. - Вспоминая мэрию, там уже давно предлагают назвать какую-нибудь из улиц Таллинна именем Михаила Кылварта, но сам Михаил считает это неуместным. Он просто ждет, когда сможет назвать своим именем весь город - Кылварт linn , например“
Безусловно, юмористы без ответа не остались. С обратной речью выступил и Михаил Кылварт. Мэр продемонстрировал выдержку и хорошее чувство юмора: „Так, молодые люди, начнем с ликбеза. Во-первых, бюджет не режут, а пилят. Во-вторых, я, конечно, понимаю, что мы - узкоглазые для вас белых все на одно лицо, но вообще-то по-корейски „мастер“ не сенсей, а „сабом“, а здравствуйте, не „опа“. В следующий раз проверю. Кстати, дома у меня живет собака, а празднуем мы регулярно. И, да, что за упрек был, что Анастасия вышла за меня замуж и благодаря этому попала в партию? К чему это вообще? В следующем году будут легализованы однополые браки и количество членов Центристской партии будет увеличиваться в два раза быстрее“.