„Я идентифицирую себя с этой страной, поэтому выбрала с детьми говорить по-эстонски“: Кристина Мянд-Лакьяни о своей книге и эстоноязычном образовании

Кристина Мянд-Лакьяни является основателем одной из крупнейших платформ для личностного роста и трансформаций с годовым оборотом примерно в 25 миллионов долларов. Каждую неделю 20 миллионов человек по всему миру заходят на платформу Mindvalley, чтобы узнать что-то новое и улучшить качество своей жизни. Кристина сама родом из Эстонии, образование получала на эстонском языке в Таллиннском техническом университете, но успеха добилась далеко за пределами родины. Однако несмотря на свое иностранное окружение старается не терять навыков эстонского и русского языков, прививая их и детям.

„Я родом из Эстонии, и мне хотелось, чтобы здесь тоже была моя книга, понятная людям не говорящим по-английски“, - рассказала Кристина Мянд-Лакьяни. - Я считаю, что моя книга - это про самые важные отношения в жизни человека - отношения с собой. Очень часто нам кажется, что у нас в жизни очень много проблем, не осознавая, что на самом деле у нас проблемы с самим собой. Очень часто, когда мы приходим к миру с собой, мы приходим к миру с окружающим“

В связи с грядущим переходом на эстоноязычное образование мы не могли не затронуть с Кристиной Мянд-Лакьяни и эту тему, ведь Кристина является ярким представителем даже не билингва, а мультилингва.