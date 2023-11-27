„Я идентифицирую себя с этой страной, поэтому выбрала с детьми говорить по-эстонски“: Кристина Мянд-Лакьяни о своей книге и эстоноязычном образовании(7)
Соучредитель компании Mindvalley Кристина Мянд-Лакьяни - единственный автор из Эстонии, чья книга в Америке возглавила списки бестселлеров Wall Street Journal, Amazon и USA Today. Теперь Кристина выпустила свою книгу „Ebatäiuslikkuse võlu“ („Влюбись в свое несовершенство“, английское название - „Becoming Flawsome“) и на эстонский рынок. В своем интервью для Bublik Кристина рассказала, почему стоит прочитать книгу, а также поделилась своим мнением о полном переходе на эстоноязыное образование.
Кристина Мянд-Лакьяни является основателем одной из крупнейших платформ для личностного роста и трансформаций с годовым оборотом примерно в 25 миллионов долларов. Каждую неделю 20 миллионов человек по всему миру заходят на платформу Mindvalley, чтобы узнать что-то новое и улучшить качество своей жизни. Кристина сама родом из Эстонии, образование получала на эстонском языке в Таллиннском техническом университете, но успеха добилась далеко за пределами родины. Однако несмотря на свое иностранное окружение старается не терять навыков эстонского и русского языков, прививая их и детям.
„Я родом из Эстонии, и мне хотелось, чтобы здесь тоже была моя книга, понятная людям не говорящим по-английски“, - рассказала Кристина Мянд-Лакьяни. - Я считаю, что моя книга - это про самые важные отношения в жизни человека - отношения с собой. Очень часто нам кажется, что у нас в жизни очень много проблем, не осознавая, что на самом деле у нас проблемы с самим собой. Очень часто, когда мы приходим к миру с собой, мы приходим к миру с окружающим“
В связи с грядущим переходом на эстоноязычное образование мы не могли не затронуть с Кристиной Мянд-Лакьяни и эту тему, ведь Кристина является ярким представителем даже не билингва, а мультилингва.
„С детьми я говорю по-эстонски, несмотря на то, что мы жили за границей. Считаю, что давно пора было совершить такой переход. Например, у меня мама из Беларуси и с мамой мы говорим на русском, я училась в русской школе в Таллинне. В университет я уже пошла на эстонском учиться. Дети родились за границей, и когда мы жили в Малайзии, то я либо говорила по-английски, либо созванивалась с мамой и говорила по-русски. Для меня был, конечно, прыжок начать говорить с детьми по-эстонски, но так как я эстонка и идентифицирую себя с этой страной, то я выбрала с детьми говорить по-эстонски. Такие движения это всегда прыжок с головой, это всегда страшно и всегда тяжело, но если не сделать этот тяжелый рывок, то перемен не случится“, - откровенно поделилась с журналистом мыслями Кристина Мянд-Лакьяни.
„Не проэцируйте свои страхи на детей. У детей мозг работает совершенно по-другому, им намного легче усвоить язык, поэтому чем раньше вы детей отдадите в школу или в детский сад, где говорят по-эстонски, тем легче им будет. У меня дети учатся на английском, но когда мы сюда переехали они быстро схватили и русский и эстонский, ведь дети способны сваивать языки значительно легче, чем мы“ , - дала совет международный спикер, филантроп и художница Кристина Мянд-Лакьяни.
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