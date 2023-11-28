Красочные инсталляции, световые эффекты и концерт! Парк Тондираба превратится в зимнюю страну чудес
В четверг, 21 декабря, управа района Ласнамяэ приглашает жителей в парк Тондираба, чтобы очутиться в зимней стране чудес. Мероприятие бесплатно для всех участников.
„Зима – самое темное время года, что самым непосредственным образом сказывается на нашем душевном здоровье. Мы хотим предложить жителям и гостям нашего района что-то особенное и радостное. В один из темных вечеров мы сделаем парк Тондираба по-волшебному светлым и покажем излюбленное жителями место проведения досуга совершенно с иной стороны“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В четверг, 21 декабря, с 18.00 до 23.00 парк Тондираба превратится в настоящую зимнюю страну чудес. В нем появятся красочные инсталляции и световые эффекты. Кроме того, вечером состоится большой концерт с участием известных артистов.
Подробная программа мероприятия будет опубликована в ближайшие недели. Поскольку мероприятие проводится на свежем воздухе, организаторы просят гостей парка одеваться по погоде.