Красочные инсталляции, световые эффекты и концерт! Парк Тондираба превратится в зимнюю страну чудес

„Зима – самое темное время года, что самым непосредственным образом сказывается на нашем душевном здоровье. Мы хотим предложить жителям и гостям нашего района что-то особенное и радостное. В один из темных вечеров мы сделаем парк Тондираба по-волшебному светлым и покажем излюбленное жителями место проведения досуга совершенно с иной стороны“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.